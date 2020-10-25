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حماد يتفقد لجان المقابلات الخاصة بوظائف الصحة

25 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:18

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غزة-الرأي

تفقد أ.محمود حماد مدير عام الشؤون الإدارية برفقة د. خليل شقفة مدير عام التمريض ،صباح اليوم لجان المقابلات الخاصة لعدد من وظائف الصحة المنعقدة بالتعاون مع ديوان الموظفيين العام بمدرسة انس بن مالك  وذلك ضمن بروتوكلات السلامة والوقاية.
واشاد أ. حماد بجهود القائمين على لجان المقابلات ، متمنياً النجاح للجميع والحصول على فرصة الانضمام إلى العمل الحكومي بما يحقق سياسة وزارة الصحة بإستقطاب الكفاءات من الكوادر البشرية المتخصصة لتقديم أفضل الخدمات لأبناء شعبنا في ظل ادارة ازمة جائحة فيروس كوفيد ١٩ .
وبين حماد أن العمل في اللجان المنعقدة أعطى انطباعاً إيجابياً حول المشاركة الإدارية بين الوزارة والديوان وعززت سبل التواصل المشترك بين الطرفين مؤكداً على اهمية الالتزام بالاجراءات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية .
 الجدير ذكره أن المرحلة الاولى من المقابلات المنعقدة تضم 6 لجان من مختلف التخصصات الصحية.
 

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