الاحتلال يرفض الافراج عن الأسير ماهر الأخرس

الداخل المحتل-الرأي:

رفضت محكمة الاحتلال العليا الإفراج عن الأسير "ماهر الأخرس" المضرب عن الطعام لليوم 91 على التوالي، وأعادت قرارها السابق بتجميد اعتقاله الإداري دون الإفراج عنه وبقائه في مشفى كابلان بالداخل الفلسطيني بالرغم من التدهور الخطير في وضعه الصحي.

واعتبرت مؤسسة "مهجة القدس"، أن القرار هو تأكيد على الالتفاف على إضراب الأسير "ماهر", في خطوة لخداع الأسير.

وأوضحت أن الاحتلال يتعامل مع الأسرى بعنجهية وهمجية كبيرة وخاصة مع الأسير "ماهر الأخرس", حيث لا يلتزم الاحتلال بأي قانون أو مبدأ من مبادئ القوانين الدولية في التعامل مع الأسرى.

ولفتت إلى أن الأسير "الأخرس" يقبع حاليا في غرفة معزولة بقسم الباطنة في مستشفى كابلان, ويعاني من آلام شديدة جدا في جسمه, وضعف الرؤية والسمع بسبب إضرابه المستمر عن الطعام.