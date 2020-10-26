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ما هو الفرق بين البيض ذي القشرة البنية والقشرة البيضاء؟

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:56

ما هو الفرق بين البيض ذي القشرة البنية والقشرة البيضاء؟
ما هو الفرق بين البيض ذي القشرة البنية والقشرة البيضاء؟

قال خبير التغذية آيتور سانشيز، في حديث مع الصحيفة الإسبانية La Vanguardia، إنه لا يوجد أي فرق بين البيض بالقشرة البيضاء، والداكنة، ويتمتع الصنفان بنفس الخصائص.

وأوضح المختص أن لون قشرة البيضة، يرتبط بمادة كيميائية اسمها الخضاب (pigmentum) التي تنتقل من الدجاج إلى البيض، وهي بدورها تعتمد إلى حد كبير على سلالة الطيور.

وأكد الخبير، أن لون قشرة البيضة، في كل الأحوال، لا يذكر شيئا عن خصائصها الغذائية أو عن أسلوب حياة الدجاج.

في وقت سابق، تحدث أحد مستخدمي WeChat عن البيض، الذي يمكن أن يضر الجسم أكثر من السم.

ووفقا له، يجب توخي الحذر الشديد عند تناول البيض غير المطبوخ، الذي قد يحتوي على بكتيريا تسبب الإسهال.

بالإضافة إلى ذلك يحتوي البيض النيء على مادتي أفيدين وأنتيتريبسين، مما يؤثر على امتصاص الجسم لبياض البيض. لذلك يجب سلق البيض في حرارة عالية قبل الأكل لقتل البكتيريا.

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