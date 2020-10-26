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"احتجاز حمار" يثير السخرية في المغرب

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:18

"احتجاز حمار" يثير السخرية في المغرب

"احتجاز حمار" كان سبباً لإثارة حالة من السخرية والجدل خاصةً وأن السلطات المحلية للمغرب هي من احتجزت ذلك الحمار.

هذا الخبر تناقله رواد مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي فتح باباً للنكات والسخرية .

فقد أعلنت مصادرفي المغرب، أن الدرك الملكي "الأمن"، استمع إلى رئيس بلدية وموظف وشاهدين، من أجل تحديد ملابسات ما حدث بعدما قال إن الحمار جرى حجزه بسبب أكله لعشب مقر البلدية.

وجاء تحرك الأمن بعد شكاية من علي وكوز، وهو رئيس جمعية زراعية تعرف بـ"أكرض نتيزي"، إلى سلطات المحافظة، حيث قال إنه تضرر من حجز دابته التي يستخدمها لقضاء أغراض يومية.

وأوضحت المصادر، أن المشتكي طلب إجراء بحث في الموضوع، وقال إنه ترك حماره مربوطا داخل "حوش" مسكنه، ولا يدري كيف فُكَ رباطه حتى يصل إلى مقر بلدية "تومليلين"، وإنه لا يعرف سبب الإقدام على التقاط صور للحمار الذي تعرض للحجز طيلة أسبوعين.

"ورجح صاحب الشكوى أن يكون قرار حجز الدابة عائدا بالأساس إلى "حسابات سياسية" على مستوى البلدية، لأنه أقدم على تأسيس جمعية.

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