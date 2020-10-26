الاحتلال يعتقل 13 مواطنًا بينهم أسيرة محررة بالضفة

الضفة المحتلة- الرأي:

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الاثنين، 13 مواطناً من الضفة الغربية المحتلة، بينهم أسيرة محررة، وأسير محرر يُعاني من السرطان والفشل الكلوي.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن قوات الاحتلال اعتقلت أربعة مواطنين من جنين، وهم: هاني عطا أبو ارميلة، ومجاهد الدبوس، وصدام السعدي، ووسام محمود أبو عبيد.

ومن بيت لحم، اعتقل الاحتلال نضال أبو عاهور، وهو أسير محرر يُعاني من السرطان والفشل الكلوي، أُفرج عنه في شهر تموز الماضي من سجن "عيادة الرملة"، بعد تفاقم وضعه الصحي، كذلك جرى اعتقال لمواطن آخر من بيت لحم وهو فراس إبراهيم العبيات.

كما أعادت قوات الاحتلال اعتقال الأسيرة المحررة بيان فرعون من منزلها في بلدة العيزرية، علماً أنها تحررت من سجون الاحتلال في شهر تموز الماضي، بعد أن أمضت (42) شهراً.

فيما اعتقل الاحتلال من القدس كلا من: نسيم حربي عبيد من العيسوية، ومحمد عدنان أبو الهوى من بلدة الطور .

يُضاف إلى المعتقلين عارف سلامة راشد حريبات، وبشير عبد القادر الشحاتيت من الخليل، ومن بلدة دير أبو مشعل في رام الله الأسير السابق رشاد كرجة، وأيهم عقل من بلدة سبسطية في نابلس.