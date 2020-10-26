وفاة 9 أفراد من عائلة واحدة بعد تناولهم المكرونة: السبب نقوم به دائماً

توفي 9 أشخاص من عائلة واحدة في الصين، بعد تناولهم وجبة معكرونة تُركت في الثلاجة لفترة.

وفي التفاصيل، فقد توفي 7 بالغين، من مدينة جيشي في مقاطعة هيلونغجيانغ بشمال شرقي الصين، في بعد تناول الطبق المسمى سوانتانغزي، وهو طعام صيني محلي بخمسة أيام.

وذكرت تقارير إعلامية أن آخر فرد من أفراد الأسرة كانت على قيد الحياة تناول الحساء، وهي امرأة تُدعى لي، ولكنها توفت بسبب الوجبة، وكان من لحسن الحظ، رفض 3 أطفال، خلال المناسبة العائلية، تناول حساء نودلز، لأنهم لم يُعجبوا بطعمها.

وقال جاو فاي، مدير سلامة الأغذية في مركز هيلونغجيانغ للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، إن التسمم بحمض البونغكريك غالباً يكون مميتاً.

تبدأ أعراض التسمم عادةً في غضون ساعات قليلة من تناول الطعام الملوث، وتشمل آلاماً بالمعدة، والتعرق، والدخول في غيبوبة. ويمكن أن تحدث الوفاة في غضون 24 ساعة.

وبين عامي 1951 و1975، تم الإبلاغ عن 288 حالة تسمم في المتوسط، و34 حالة وفاة، تُعزى إلى حمض البونغكريك في إندونيسيا كل عام.

طريقة حفظ المكرونة

ينصح المختصين بإتباع طرق محددة لحفظ المكرونة بعد سلقها في الثلاجة، فقك بغسلها بماء بارد ثم تُصفى مرة أخرى، وتترك حتى تبرد لمدة اقل من ساعة، ثم يضاف إليها 1ملعقة صغيرة زيت زيتون وتخلط.

من ثم يتم وضعاه في أكياس البلاستيك المخصصة للتخزين أو داخل وعاء محكم الاغلاق بكمية ليست كبيرة حتى لا تضغط على بعضها، وتخزن في الثلاجة لفترة تصل إلى أكثر من أسبوع دون أي تأثيرعلى جودتها ومذاقها.

من الضروري اغلاق كيس البلاستيك او الوعاء جيداً عند التخزين حتى لا تتعرض المكرونة للهواء الذي سيتفاعل مع الرطوبة داخل المكرونة لخلق بيئة مثالية لنمو البكتيريا والعفن .