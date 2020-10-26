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ضمن المرحلة الثانية للعودة الآمنة للمدارس

التعليم بغزة تستأنف الدراسة للصفوف من (7-11)

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:04

غزة- الرأي

استأنفت وزارة التربية والتعليم في غزة، اليوم الاثنين، الدراسة للصفوف (من السابع وحتى الحادي عشر) ضمن المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس وفقًا لإجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا.

وقالت الوزارة أمس، إن المرحلة الثانية ستكون بنفس الإجراءات التي تم اتخاذها ضمن المرحلة الأولى.

وذكرت أن العودة للمدارس في جميع المراحل بالدوام الجزئي فقط (3 أيام أسبوعيًا) وبنصف عدد الطلاب في كل شعبة، بحيث لا يتجاوز عدد الطلبة في الشعبة الواحدة 25 طالبًا.

ولفتت إلى أنها انتهت من إعداد البروتوكول الصحي، ودليل إجراءات العودة الآمنة للمدارس والذي يتضمن كافة الأدوار المطلوبة من المدرسة للحفاظ على سلامة الطلبة؛ بدءًا باستقبال الطلبة، ومرورًا بفعاليات الدوام المدرسي، ودخول الغرف الصفية والاستراحات، وانتهاءً بالمغادرة.

وأكدت أنها انتهت من إعداد خطة العودة الآمنة للمدارس والتي تتضمن 3 مراحل، تشمل الأولى عودة طلبة الثانوية العامة، والثانية عودة طلبة الصفوف (7 – 11)، والثالثة عودة طلبة الصفوف (1 – 6)، لافتةً إلى أن الخطة تقوم على مجموعة من المرتكزات أهمها سهولة إجراءات الانتقال من مرحلة لأخرى أو الدمج بين المراحل أو تجزئتها وفقًا للمعطيات والمستجدات الطارئة.

وبينت الوزارة أن إجراءات استئناف الدراسة لا تشمل المدارس الواقعة في المناطق المغلقة (الحمراء)، مشيرةً إلى إمكانية إغلاق مدارس أخرى لفترات مختلفة في ضوء توصيات جهات الاختصاص.

وأشارت إلى وجود نظام ربط الكتروني للبيانات الخاصة بالطلبة والعاملين في وزارة التربية والتعليم مع بيانات وزارة الصحة الخاصة بالمصابين والمخالطين بما يسهل سرعة التعرف على الحالات المصابة والمخالطة وتحييدها، مشيرةً إلى أن الوزارة ستجري تقييمًا أسبوعيًا لمدى التزام مدارس المرحلة الثانية والطلبة بالإجراءات والبروتوكول الصحي، وفي ضوء نتائج التقييم سيتم الإعلان عن الانتقال للمرحلة الثالثة أو التمديد للمرحلة الثانية لأسبوع إضافي بعد موافقة الجهات المختصة بإدارة أزمة وباء كورونا.

وكانت المرحلة الأولى انطلقت منذ 3 أسابيع لطلاب الثانوية العامة "التوجيهي" فقط، وذلك بدوام جزئي 3 أيام لكل طالب.

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