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لتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي

النيابة العامة تحقق في 497 قضية وتوقف89 متهماً

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 10:15

النيابة العامة تحقق في 497 قضية وتوقف89 متهماً
النيابة العامة تحقق في 497 قضية وتوقف89 متهماً

غزة- الرأي

فتحت النيابة العامة، تحقيقاً فى497  قضية متنوعة على مستوي محافظات غزة، وذلك تحقيقاً للامن والاستقرار المجتمعي فى ظل الجائحة التى يمر بها القطاع .

ووفقاً لموجز 25 أكتوبر 2020، الصادر عن الوزارة، فقد حققت النيابة أمس الأحد، في 66 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي، وتسجيل 431 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

ونوهت النيابة إلى أنه لم يسجل امس الأحد، أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة، كما لم يسجل أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

وأفادت النيابة العامة، أنها  اتخذت المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات ، الى جانب توقيف 89 متهماً على مختلف القضايا المذكورة .

وأكدت الوزارة استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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