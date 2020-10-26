الأوقاف تعقد اجتماعًا مع رؤساء أقسام المساجد في غزة

غزة- الرأي:

عقدت الادارة العامة للمديريات بوزارة الأوقاف اجتماعاً مع رؤساء أقسام المساجد في المحافظات, وذلك لمتابعة الالتزام بالإجراءات الوقائية لمواجهة كورونا، بحضور وكيل الوزارة د. عبدالهادي الأغا, ومدير عام المديريات أ. منذر الغماري، ومدير المساجد أ. راني العدلوني.

وأكد الأغا, علي ضرورة متابعة المساجد بشكل دوري لضمان التزام المواطنين بالإجراءات المطلوبة أثناء الصلاة والحفاظ على أرواحهم، مشيراً أن ظاهرة التسيب من شأنها أن تُعطل الفرائض، وتؤدي لإغلاق المساجد.

وقال :"يجب علينا متابعة المساجد غير التابعة للأوقاف من خلال تذكير القائمين عليها بأننا نمر في حالة استثنائية, تتطلب منا أن نصون الأنفس, للاستمرار في اقامة الشعائر".

وأضاف: "يجب التأكيد على المؤذنين بضرورة الالتزام بالوقت المحدد بين الآذان الأول والثاني في صلاة الفجر ب 30 دقيقة وذلك لتجنب أي التباس لدي المواطنين، منوهاً بأن المساجد المخالفة لتعليمات الوزارة ستتحمل تبعات ذلك.

من جانبه أوضح الغماري أن الاوقاف تعمل بالتنسيق الكامل مع وزارتي الداخلية والصحة لتحمل المسؤولية المشتركة تجاه أبناء شعبنا الفلسطيني، مثمنًا في الوقت ذاته الجهود المبذولة من قبل إدارة المساجد في المديريات بالالتزام في التعليمات الصادرة عن الأوقاف، منوهًا الى أن ادارته في حالة تقييم مستمر لمدى التزام المساجد والعاملين فيها بالإجراءات الوقائية المطلوبة.

من جهته دعا العدلوني, رؤساء أقسام المساجد للتواصل الدائم مع الأئمة, لما يمثله الامام من صورة طيبة أمام المصلين من خلال توجيه المصلين وتقديم النصائح لهم، موصياً في الوقت ذاته بعقد اجتماعات مع الأذنة والمؤذنين لتعزيز دورهم في المساجد, وضبطها حسب الاجراءات المعمول بها.