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"التنمية" توزع طرودًا غذائية على الأسر المحجورة منزليًا

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 11:18

غزة- الرأي

وزعت مديرية التنمية الاجتماعية في غزة طرودا غذائية على الأسر المحجورة منزليا للتخفيف عنهم في ظل الظروف الصعبة.

وقال مدير المديرية وائل الخور، إن عملية التوزيع تمت حسب تقسيم المناطق جغرافيا وتأثرها بحالة الحجر والإغلاق نتيجة انتشار الوباء.

وذكر الخور، أن وزارته ما زالت تتابع الحالات المصابة والمحجورة بصفة مستمرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والداخلية وتقدم كافة الامكانيات والمساعدات المتوفرة حسب قدرتها وما يتوفر في مخازنها.

وفي السياق، دعت الوزارة  جميع المواطنين الالتزام بشروط السلامة الوقائية الصحية واتباع التعليمات والالتزام بتعليمات وزارة الداخلية .

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