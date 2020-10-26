مستشفى بيت حانون يستقبل (5000) مريض في خيمة الفرز منذ بداية كورونا

غزة- الرأي

قال د. جميل سليمان مدير مستشفى بيت حانون، أن المستشفى استقبل (5000) مريض فى خيمة الفرز و (1355) حالة فى قسم العزل منذ بداية جائحة كورونا.



وأشار د.سليمان الى أن المستشفى استحدثت قسم العزل لمرضى الجهاز التنفسي منذ اللحظة الأولى للإعلان عن أول حالة مصاب بفيروس الكورونا داخل المجتمع حيث تم تهيئة مبنى الرعاية الأولية الذي تم تسليمه لادارة المستشفى منذ فترة سابقة و ادخال 20 سرير جديد للخدمة لتغطية و استيعاب مرضى قسم العزل.



من جانبه، أوضح أ.محسن المصري مدير الشؤون الإدارية والمالية فى مستشفى بيت حانون أنه تم تجهيز المبنى وتوصيل الامدادت من (أكسجين, كهرباء ، ماء) وكافة المستلزمات واللوجستيات بالإضافة إلي توفير الأسرة لكافة الغرف.

ولفت الى وضع سياسة إجراءات محوسبة تضمن تقليل الحركة داخل المرافق وعدم انتقال العدوى بين الأقسام والطاقم من خلال استحداث شبكة ربط معلومات محوسبة للمرضى بين خدمات المرضى وبين الطاقم الطبي وبين المختبر لقسم العزل ، والعديد من الاجراءات التي تشمل جودة العمل وسلامة الطواقم والمرضى.

