"العمصي": البطالة في صفوف العمال تجاوزت 70% نتيجة الحصار و"كورونا"

غزة- الرأي

قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي، إن نسبة البطالة في صفوف العمال في قطاع غزة تجاوزت 70% نتيجة الحصار الإسرائيلي وأزمة فيروس كورونا التي فاقمت من حجم المعاناة.

جاء ذلك خلال زيارة وفد من نقابات العمال لمؤسسة الإغاثة التركية (IHH)، بحث خلالها التعاون المشترك في خدمة العمال الفلسطينيين.

وناقش المجتمعون أوضاع العمال الفلسطينيين وانعكاس الحصار وأزمة فيروس "كورونا" على القطاعات العمالية.

وحضر من الاتحاد العام كل من نقيب العمال سامي العمصي، ومسؤول العلاقات الدولية رزق خلف، وأمين سر نقابة السائقين إياد مغافل، وكان في استقبالهم مدير مؤسسة الإغاثة التركية أشرف جرادة، ومنسق المشاريع علاء أبو هاشم.

واستعرض العمصي واقع العمال الفلسطينيين في قطاع غزة، مبينا أن أعداد المتعطلين عن العمل تجاوزت ربع مليون عاطل، وأن نسبة البطالة في صوف العمال تجاوزت 70%، وأن نحو 140 ألف عامل تضرروا من الجائحة، فيما فاقت خسائرهم 40 مليون دولار.

وأكد العمصي ان قطاع العمال سيحتاج فترة كبيرة للتعافي من الآثار التي سببها فيروس كورونا، في ظل عدم قدرة مئات المصانع على العودة وممارسة اعمالها، مبينا أن من بين 2000 مصنع استطاعت 500 مصنع تشغيل أنفسهم.

وشدد على ضرورة تكاتف جميع الجهود في تقديم الإغاثة الطارئة للعمال، مؤكدا أنها الفئة الأكثر تضررا جراء الأزمات المتلاحقة في قطاع غزة.

كما طالب العمصي بضرورة إطلاق صندوق وطني طارئ تشارك به جميع المؤسسات لتعويض العمال عن الخسائر التي لحقت بهم.