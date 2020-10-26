لجنة مبحث اللغة الإنجليزية بتعليم الوسطى تطلق مبادرة لتعزيز التعليم الالكتروني

الوسطى- الرأي

أطلقت لجنة مبحث اللغة الانجليزية بمديرية تعليم الوسطى، مبادرة نوعية في مبحث اللغة الانجليزية ، بعنوان "لسنا خبراء تكنولوجيا ولكننا مصرون على الإنجاز"، وذلك لتعزيز التعليم الإلكتروني والتعليم عن بعد التي فرضتها جائحة كورونا على كافة مناحي الحياة ومنها العملية التعليمية، و لإكساب المعلمين الخبرة الكافية في التكنولوجيا الحديثة.

وجاءت المبادرة نتيجة للتشاور وتداول الأفكار بين أعضاء لجنة مبحث اللغة الإنجليزية المكونة من مشرفي اللغة الإنجليزية مصطفى أبو عطوان ود. تغريد نجم وأمل أبو شرار ومجموعة من معلمي ومعلمات المبحث المميزات ضمن لجنة مبحث موسعة على مستوى المراحل الدراسية الثلاثة في ميدان مديرية الوسطى.

رئيس قسم الإشراف التربوي بالوسطى كمال أبو شملة قال : أن المبادرة عبارة عن مشروع منظم ومتكامل يهدف إلى تحويل المقرر من المنهاج لمصادر إلكترونية ذات جودة تكون عوناً في الصفوف الافتراضية والتعلم الوجاهي خلال العودة الآمنة للمدارس، وأشاد أبو شملة بجهود لجنة مبحث اللغة الإنجليزية والمعلمين والمعلمات لدورهم في تفعيل وإنجاح المبادرة.

عضو لجنة المبحث مشرفة اللغة الإنجليزية د. تغريد نجم أوضحت أن المبادرة قامت بتوزيع المعلمات والمعلمين المشاركين إلى فرق بؤرية لكل صف بعدد من (2-5) حسب عدد المبادرين، وتم إنشاء مجموعات واتس أب لكل مرحلة بواقع ثلاث مجموعات للتشاور حول توزيع الأدوار و آليات العمل، وقام كل فريق بإنشاء مجموعة خاصة من الصف الأول وحتى الثاني عشر للتواصل وتنفيذ المهام المكلفين بها.

وأضافت د. نجم أنه تم توجيه المعلمين والمعلمات لرفع نتاجهم على منصة روافد حتى يستفيد منها الجميع.

مشرف اللغة الإنجليزية مصطفى أبو عطوان عضو لجنة المبحث قال : أن المبادرة تتضمن إنشاء مجموعة فيسبوك لمعلمي ومعلمات مبحث اللغة الإنجليزية بمدارس مديرية الوسطى لنشر أعمال المعلمين والمعلمات بعد المراجعة والتدقيق مع المشرفين، مضيفاً بأن اللجنة وعلى مدار شهر عملت على إنتاج رزمة متكاملة لكل وحدة للشهر الأول و بإمكان المعلمين الاستفادة منها في الصفوف الافتراضية من الصف الأول وحتى الثاني عشر وتحتوي على فيديوهات شرح مصورة لدروس الوحدة وأوراق عمل لكل درس يتم شرحه بالفيديو وألعاب تربوية.

المشرفة التربوية أمل أبو شرار عضو لجنة مبحث اللغة الإنجليزية أوضحت أن المبادرة تحتوي على اختبار إلكتروني لكل وحدة، إضافة لرفع الفيديوهات الخاصة بكل صف في ألبوم خاص على المجموعة لتسهيل الوصول إليها من أجل تنظيم العمل وحفاظاً على ما أنتجته الفرق ليصبح مرجعاً عاماُ للجميع في كافة محافظات الوطن