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ضمن المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس

وفد من التعليم والمجلس التشريعي يتفقد المدارس الحكومية

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:09

وفد من التعليم والمجلس التشريعي يتفقد المدارس الحكومية
وفد من التعليم والمجلس التشريعي يتفقد المدارس الحكومية

غزة- الرأي

استأنفت وزارة التربية والتعليم العالي بغزة الدراسة لطلبة الصفوف من السابع وحتى الحادي عشر في المدارس الحكومية بمحافظات قطاع غزة، وذلك ضمن المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس.
وقام وفد من وزارة التعليم والمجلس التشريعي الفلسطيني ورؤساء البلديات وممثلين عن أولياء الأمور والمجتمع بتفقد استئناف الدراسة في مدارس مديريتي خانيونس والوسطى.
والتقى الوفد الطلبة والهيئات التدريسية، وتابع الحصص الصفية ، و الإجراءات من حيث استقبال الطلبة وبدء عملية التدريس وتنفيذ تعليمات الوقاية والسلامة.
وهنأ الدكتور ثابت الطلبة والمجتمع بعودة الدراسة وقال:" ننفذ خطة متكاملة للعودة الآمنة للدراسة، حيث بدأنا المرحلة الأولى الخاصة بالثانوية العامة واليوم المرحلة الثانية للصفوف من السابع حتى الحادي عشر.
وأضاف:" بدأنا المرحلة الثانية بعد أن جهزنا المدارس ، وأثبتنا النجاح في تطبيق المرحلة الأولى الخاصة بالثانوية العامة، ونوه أننا نجري التقييمات من أجل استئناف الدراسة للمرحلة الثالثة المتعلقة بالصفوف من الأول حتى السادس الاساسي.
وشدد د. ثابت أن الالتزام بالإجراءات الوقائية والصحية هو العنوان لاستمرار الدراسة بالشكل الطبيعي ، داعياً الطلبة والطواقم التدريسية وأولياء الأمور إلى استمرار الالتزام بالمحددات الصحية والوقائية التي نشرتها الوزارة في المدارس وصفحات المدارس ووسائل التواصل الاجتماعي.
وخلال الزيارة أشاد وفد المجلس التشريعي والحضور بإجراءات وزارة التعليم المتبعة في سبيل توفير بيئة مدرسية وجو تعليمي تربوي وصحي آمن في المدارس.
 

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