وكالة الرأي الفلسطينية قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن "ريمون" وكالة الرأي الفلسطينية وفد من التعليم والمجلس التشريعي يتفقد المدارس الحكومية وكالة الرأي الفلسطينية أكثر من 100 مستوطن يقتحمون الاقصى وكالة الرأي الفلسطينية تعليم شمال غزة تكرّم الفائزين بمسابقة "الإلقاء المرتجل" وكالة الرأي الفلسطينية وزارة الأسرى تطالب بالافراج عن 39 أسيرة في سجون الاحتلال وكالة الرأي الفلسطينية المحكمة العسكرية تباشر النظر في قضية مقتل المواطن "القيق" وكالة الرأي الفلسطينية وحدة التخطيط بالشرطة تعقد دورة تدريبية مع المعنفات وكالة الرأي الفلسطينية طاقم طبي بمجمع ناصر ينقذ خمسينية فقدت القدرة على البلع وكالة الرأي الفلسطينية لجنة مبحث اللغة الإنجليزية بتعليم الوسطى تطلق مبادرة لتعزيز التعليم الالكتروني وكالة الرأي الفلسطينية مواطن من بورين سيقدم أولى القضايا ضد عصابات المستوطنين
أخبار » أخبار الأسرى

قوات القمع تقتحم قسم (7) في سجن "ريمون"

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:11

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

رام الله - الرأي

اقتحمت قوات القمع (المتساداة، واليماز، واليمام)، اليوم الاثنين، قسم (7) في سجن "ريمون" وشرعت بعمليات تفتيش واسعة.

وقال نادي الأسير في بيان له، إن إدارة سجون الاحتلال صعّدت من عمليات الاقتحام التي تُشكل أبرز أدوات القمع والتنكيل المُستخدمة بحق الأسرى، وشهد الأسرى منذ مطلع العام الماضي، أعنف عمليات الاقتحام، وأُصيب العشرات من الأسرى بجروح بعضها خطيرة.

وكانت قوات القمع (المتساداة، ودرور، واليماز) التي تعتبر أعنف قوات القمع وأكثرها وحشية، قد اقتحمت أمس قسم الأسرى الأشبال (الأطفال) في سجن "عوفر"،  ونقتلهم وممثليهم إلى قسم (18)، لتنفيذ عمليات تفتيش.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟