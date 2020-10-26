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"مباحث كورونا" تُغلق 49 محلاً وتوقف 89 مخالفين

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:48

غزة- الرأي

قالت "مباحث كورونا" في الشرطة بغزة، إنها أغلقت خلال 24 ساعة الماضية، 49 محلاً ومنشأة تجارية، من بينها صالتي ألعاب رياضية "جيم" غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة.

وأوضحت المباحث، أنها أوقفت 40 من أصحاب المنشآت التجارية المخالفين، وحررت بحقهم تعهدات بعدم تكرار مخالفة الإجراءات.

وذكرت أنها أوقفت 49 مواطناً خالفوا قرار حظر التجوال في ساعات المساء بجميع المحافظات، فيما أنهت 21 تجمعاً مخالفاً لمواطنين.

وأشارت دائرة مباحث كورونا إلى أنه يتم إحالة تلك القضايا إلى الجهات المختصة بالشرطة والنيابة العامة حسب كل قضية، واتخاذ الإجراءات القانونية.

وقالت إنها تتابع التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

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