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مسير علمائي في غزة نصرة للنبي محمد وتنديداً بالإساءة إليه

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:57

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غزة- الرأي:

شهدت مدينة غزة الاثنين، تنظيم مسير علمائي نصرة للنبي محمد عليه السلام، بمشاركة العديد من المؤسسات الشرعية في القطاع.

وانطلق المسير من أمام مسجد الشيخ زايد غرب مدينة غزة وتوجه صوب المركز الثقافي الفرنسي احتجاجاً على الرسوم المسيئة إلى شخص النبي، واستنكاراً لتصريحات رئيس فرنسا.

وشارك في المسير علماء من رابطة علماء فلسطين، ومن وزارة الأوقاف، والمجلس الأعلى للقضاء الشرعي، ودار الإفتاء الفلسطينية ومن حركة المجاهدين، ومن أساتذة الجامعات الفلسطينية، ومن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين فرع فلسطين.

 

وألقى كلمة علماء فلسطين في ختام المسير الشيخ إحسان عاشور مفتي محافظة خان يونس وعضو مجلس الإفتاء الأعلى في فلسطين.

وتضمن البيان العديد من الرسائل المهمة، أبرزها التعبير عن غضب العلماء تجاه هذه الحالة الغريبة التي تمارسها فرنسا من قبيل ترويج صور مسيئة للنبي محمد.

وعبر عن إدانته لتصريحات الرئيس الفرنسي "ماكرون" المعادية للإسلام والمسلمين، وكذلك اقتحام المساجد وترويع المصلين، ومحاربة النساء المسلمات والحجاب وكل الشعائر الإسلامية.

وشدد على رفضهم للعنف والإرهاب بجميع أشكاله، منوهاً إلى أن تصريحات الرئيس الفرنسي ما هي إلا تحريض على العنف تجاه المسلمين يجب أن تضع فرنسا حدا له.

ودعا الشعوب العربية والإسلامية إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية كعقاب لفرنسا على إساءتها العنصرية لديننا الحنيف

وعقب رئيس رابطة علماء فلسطين د. مروان أبو راس بقوله: "إن ما تفعله فرنسا تعدي سافر على جميع القوانين والأعراف الدولية من حرية العبادة وحرية ممارسة الشعائر الدينية ".

وأشار إلى أن الرئيس الفرنسي باتهامه للإسلام هو تجني واضح، ويدل على جهله لحقيقة الإسلام الحنيف الذي يدعو إلى التسامح واحترام الآخرين واحترام المعتقدات ويدعو إلى الحرية والعدالة وممارسة الشعائر الدينية.

وأكد على أنه يجب على أوروبا أن يكون لها دور في كبح جماح منزلق الخطر الذي تضع فرنسا رئيساً وحكومة نفسها فيها من خلال معاداتها للدين الإسلامي.

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