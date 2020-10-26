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الاحتلال ينقل الصحفي طارق أبو زيد لسجن مجدو

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 04:33

الداخل المحتل-الرأي:

نقلت سلطات الاحتلال الأسير الصحفي "طارق أبو زيد" من مركز تحقيق الجلمة إلى سجن مجدو.

وذكرت زوجة أبو زيد، أن الاحتلال حدد يوم الخميس القادم، لعقد جلسة بهدف تقديم لائحة اتهام ضد طارق، على خلفية عمله الصحفي.

ويشار إلى أنه قد اعتقل أبو زيد بتاريخ 1/10/2020، بعد دهم وتفتيش منزله في مدينة نابلس، ومصادرة أجهزة الاتصالات والهواتف النقالة والحواسيب المحمولة، التي يستخدمها في عمله الصحفي، ونقله إلى مركز تحقيق الجلمة، وتم تأجيل محاكمته عدة مرات.

ونقلت مخابرات الاحتلال الزميل طارق أبو زيد للتحقيق في مركز تحقيق "بتاح تكفا"، بعد اعتقاله مباشرة.

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