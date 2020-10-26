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تشديد الإجراءات الاحترازية بمجمع ناصر الطبي بفعل "كورونا"

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:42

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غزة – الرأي:

 

أعلن مجمع ناصر الطبي في مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، الاثنين، عن تشديد الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس "كورونا".

وذكرت صفحة المجمع على فيسبوك، إنه سيتم اتخاذ إجراءات مشددة في الأيام القادمة للحد من الاكتظاظ داخل المجمع ومنع نقل العدوى للمرضى والكوادر الطبية داخله.

وشددت على أنه لن يسمح سوى لمرافق واحد للمريض بدخول المجمع، إضافة إلى منع الزيارات بشكل تام، ولن يتم السماح لدخول الزائرين وتخطي النقطة الأمنية على بوابات المجمع.

ودعت المواطنين المراجعين للعيادات الخارجية لضرورة الالتزام بساعة محددة لدخول المستشفى، مشيرة إلى أنه سيتم اعتماد سياسة التفويح ابتداءً من الأحد الموافق 1-11-2020

وأهابت بالمواطنين عدم الحضور إلا للضرورة القصوى حفاظا على السلامة العامة، مبينة أنه سيتم دمج جزء من مبنى مستشفى الخير التابع لجمعية الصحابة الواقع خلف مركز شرطة غرب خانيونس، ليكون داخل نطاق عمل المجمع ضمن اتفاقية مبرمة بين الطرفين.

وذكرت أنه تم تفعيل عمل عيادات وعمليات قسم جراحة العيون وعيادات أقسام الباطنة التخصصية والعامة، ويمكن للجمهور مراجعة الأقسام المذكورة في مستشفى الخير حاليا وليس في مجمع ناصر الطبي.

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