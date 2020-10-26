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274 حالة وفاة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:41

وكالات-الرأي:

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيلها وفاة في المملكة العربية السعودية، و6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف جالياتنا حول العالم، ما يرفع عدد الإصابات إلى 6596 إصابة، و274 حالة وفاة.

وأوضح الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في المملكة العربية السعودية، بتسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية للمواطن محمد سليم إسماعيل سلامة (47 عاما)، ليرتفع عدد حالات الوفاة الى 94 حالة.

كما أفاد الفريق المختص بمتابعة أوضاع الجالية في الولايات المتحدة الاميركية، بتسجل 6 إصابات جديدة بفيروس كورونا في صفوف الجالية في كل من ميتشيغن ونيوجيرسي، ليرتفع عدد الإصابات إلى 4045 إصابة، فيما لم تسجل أية حالة وفاة لليوم السادس على التوالي ليبقى عدد حالات الوفاة 80 حالة.

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