وكالة الرأي الفلسطينية 274 حالة وفاة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال يصادق على بناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم وكالة الرأي الفلسطينية تشديد الإجراءات الاحترازية بمجمع ناصر الطبي بفعل "كورونا" وكالة الرأي الفلسطينية الاقتصاد تنفي شائعات أثيرت حول الكاجو بغزة وكالة الرأي الفلسطينية الغصين يبحث التعاون المشترك مع وكيل وزارة التنمية وكالة الرأي الفلسطينية الاحتلال ينقل الصحفي طارق أبو زيد لسجن مجدو وكالة الرأي الفلسطينية وفاة طفل بحادث سير شمال قطاع غزة وكالة الرأي الفلسطينية "الغصين" يتسلم مهامه بمنصب وكيل وزارة العمل في غزة وكالة الرأي الفلسطينية مسير علمائي في غزة نصرة للنبي محمد وتنديداً بالإساءة إليه وكالة الرأي الفلسطينية المالية تطلق خدمة استمارة الراتب الكترونياً للموظفين المتقاعدين
أخبار » عربي ودولي

ألمانيا تدعو لوقف التوسع الاستيطاني وعمليات الهدم

26 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:35

وكالات-الرأي:

دعا ممثل ألمانيا في جلسة مجلس الأمن الخاصة كريستوف هويسجن، المنعقدة مساء اليوم الاثنين لمناقشة دعوة رئيس السلطة محمود عباس لعقد مؤتمر دولي للسلام، (إسرائيل) لوقف الاستيطان بما في ذلك في القدس الشرقية، ووقف هدم المباني الفلسطينية فيها، ووقف خطة الضم بشكل دائم.

وأكد رفض ألمانيا توسيع المستوطنات وعدم اعترافها بأي تغييرات على حدود العام 1967، إلا إذا اتفقت عليه جميع الأطراف، ودعوتها لتطبيق قرار الأمم المتحدة 2334 بكل أحكامه.

وقال إن ألمانيا تعبر عن قلقها لإعلان بناء 5000 وحدة استيطانية في مستوطنات مقامة في الضفة الغربية، لأنها خطوة غير قانونية وتقوض فرص إنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطينية متواصلة جغرافيا.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تنظم لقاًء لمنسقيها في جامعات قطاع غزة

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟