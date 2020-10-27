النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2658)  الثلاثاء 27/10/2020

06:53النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2658) الثلاثاء 27/10/2020

07:04النائب العام يؤكد على النهوض بالواقع الإداري وتعزيز جودة الخدمات

07:06بلدية خان يونس :تمديد شبكة مياه جديدة في أحد شوارع حي المحطة

إستطلاع للرأي

جاري التصويت ...

ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟