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النشرة اليومية لوكالة الرأي الفلسطينية العدد(2658) الثلاثاء 27/10/2020
أخبار فلسطينية
هنية: وفد من حماس إلى القاهرة لبحث الملفات المشتركة
أوقاف غزة تقرر إعادة فتح مساجد أغلقتها بسبب كورونا
كورونا": 6 وفيات ورصد 542 إصابة منها 152 في القطاع و95 بمحافظة نابلس
الحكومة تعتمد مشاريع لتوسيع المدارس وتصادق على بروتوكول
أشتية: مؤتمر دولي للسلام من شأنه تصويب البوصلة
بالفيديو والصور كتائب القسام تتحدث عن صواريخ القسام.. ما الحكاية؟
اشتية: الانتخابات القادمة سنعمل على زيادة الكوتة النسائية
النخالة: أفكار الشهيد المؤسس الشقاقي حاضرة لتعالج ما نعيشه من تحديات
مجلس الوزراء: صرف رواتب الموظفين الأحد المقبل بنسبة 50%
أخبار إسرائيلية
بدء تجربة لقاح إسرائيلي ضد الفيروس
نتنياهو يحاول إغراء غانتس برئاسة الدولة ليبقى رئيساً للوزراء
«هداسا» الإسرائيلي يسعى إلى فرع في دبي
الصحة الإسرائيلية: نتنياهو غير ملزم بدخول الحجر الصحي
إسرائيل تسجل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا
111 حالة وفاة و 1760 إصابة بكورونا في إسرائيل خلال 72 ساعة
اخبار دولية
“أوتشا” توثق الهجمات العنصرية للمستوطنين على موسم الزيتون.. إصابة عشرات المزارعين وحرق مئات…
الأمم المتحدة وبريطانيا تحضان إسرائيل على التحقيق في ظروف استشهاد شاب فلسطيني- (فيديو)
أردوغان يدعو إلى مقاطعة المنتجات الفرنسية ووقف "حملة الكراهية"
مجلس الأمن يعقد اليوم جلسة مفتوحة حول عقد مؤتمر دولي للسلام
الامم المتحدة وبريطانيا تحضان اسرائيل على التحقيق في استشهاد عامر
أخبار عربية
تبدل في مقاربة العلاقات مع إسرائيل يحيي الانقسامات اللبنانية
البرهان: العلاقات مع إسرائيل تخدم مصلحة السودان
الأردن يعيد فتح معابره البرية الحدودية مع السعودية وإسرائيل
الصحف العربية/المواقع الإخبارية /الوكالات الإخبارية /
الصحف العربية
القدس العربي
أمين سرّ اللجان الشعبية الفلسطينية في لبنان لـ«القدس العربي»: الأزمات اللبنانية المتصاعدة ضاعفت من…
وفد من حماس يبحث مع المخابرات المصرية ملفات المصالحة وأوضاع غزة وصفقة تبادل…
قوات الاحتلال تشن اعتقالات تطال مواطنا يعاني من فشل كلوي.. والهجمات الاستيطانية تتصاعد
الأخرس يستمر بالإضراب لليوم الـ92 ويؤكد: الحرية تنتزع من الاحتلال.. والأطباء يتوقعون انتكاسة…
جمعية فلسطينية تحذر من خطط ومشاريع لتجنيد الشباب العرب للخدمة المدنية والأمنية الإسرائيلية
الشرق الأوسط
أشتية: مؤتمر دولي للسلام من شأنه تصويب البوصلة
الفلسطينيون يطالبون مجدداً بمؤتمر دولي... وإسرائيل وواشنطن تنتقدان
اعتقالات في الضفة وإبعاد نسوة وحراس عن الأقصى
الخليج الإماراتية
البرهان: العلاقات مع إسرائيل تخدم مصلحة السودان
الأردن يعيد فتح معابره البرية الحدودية مع السعودية وإسرائيل
الاهرام المصرية
إسرائيل تسجل 559 إصابة جديدة بفيروس كورونا
«التحرير الفلسطينية»: مواصلة إسرائيل لسياسة الإرهاب المنظم تعكس مدى عجز المجتمع الدولي
الشروق المصرية
الصحة الفلسطينية: 542 إصابة جديدة و6 حالات وفاة بفيروس كورونا
اشتية يدعو مجلس الأمن لتصويب البوصلة بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
الغد الأردنية
مستوطنون يقطعون أشجار زيتون لفلسطينيين وسط الضفة الغربية
التطبيع من وجهة نظر السودانيين: بين “الخيانة” والازدهار الاقتصادي
الشرق القطرية
زوجة الأسير الأخرس: لا نعرف شيئاً حول وضعه الصحي
الحكومة الإسرائيلية تصادق على اتفاق البحرين
هآرتس: الاتفاق مع السودان مدعاة للحذر أكثر منه للاحتفال
الصحف المحلية
فلسطين اون لاين
بالفيديو والصور سودانيون لـ"العرب": علموا أولادكم أن فلسطين محتلة والتطبيع خيانة
مختصون يدعون إلى حملة قانونيّة ضد الاعتقال الإداري
الأخرس يواصل إضرابه لليوم الـ92.. وأطبّاء يتوقّعون انتكاسة في حالته
بالصور بماذا طالبت الفصائل السلطة الفلسطينية اليوم؟!
تفاصيل وفئات صرف رواتب موظفي السلطة الأحد القادم
المصادقة على البدء ببناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم
بيت لحم: الاحتلال يخطر ثلاثة منازل ببلدة الخضر
القدس المحلية
والدة الأسير وليد إبراهيم: لا أجد سوى صوره أتحدث إليها لتُسلحني بالصبر
مفتي القدس ومدير عام الاوقاف يرفضان الاجتماع بالقنصل الفرنسي
غالبية في مجلس الأمن تؤيد رؤية الرئيس لعقد مؤتمر دولي للسلام
غزة: إيقاف 14 مواطنًا من أصحاب الصالات والنوادي لمخالفتهم قرار
إصابة 3 من قيادات الجهاد بغزة بفيروس كورونا
الحياة الجديدة
"التربية" تؤكد استمرار انتظام العملية التعليمية
الاحتلال يوجه لائحة اتهام ضد شاب من قلقيلية بادعاء اعتزامه تنفيذ
المهندس الفلسطيني وجدي مرعب يطبع "بصمة ابتكار" له في العالم
الأيام
المستوطنون يعدمون المزيد من أشجار الزيتون وجيش الاحتلال يشن حملة هدم...
مشروع إماراتي - إسرائيلي لفتح معبر بحري من ميناء إيلات إلى مكة
بداية بيت لحم": يمكن نقل قضية إسراء غريب لـ"بداية رام الله"
العثور على جثة رضيع في رام الله
طائر الشمس الفلسطيني للإنتاج" لديمة حمدان عن مشروع فيلمها "دماء كالماء"
الحصول على الموافقات لدخول الطلبة الدارسين بالجامعات الأردنية
وكالة صفا
الاحتلال يعتقل طالبًا جامعيًا على حاجز حوارة جنوب نابلس
مستوطنون ينصبون أسلاكا شائكة ويجرفون أراضي جنوب الخليل
الإعلام العبري: فلسطينيان حاولا سرقة سلاح جندي بطولكرم
"الميزان" يطالب بإنهاء الحصار وتحقيقات نزيهة لتقديم قاتلي الأطفال للعدالة
إغلاق مكتب ضريبة الدخل ومدرستين بنابلس بسبب "كورونا"
الاحتلال يقدم لوائح اتهام بحق شابين من غزة
152 إصابة جديدة بكورونا بغزة خلال 24 ساعة
وكالة الرأي الفلسطينية
274 حالة وفاة بكورونا في صفوف الجالية الفلسطينية بالعالم
الاحتلال يصادق على بناء وحدات استيطانية شرق بيت لحم
تشديد الإجراءات الاحترازية بمجمع ناصر الطبي بفعل "كورونا"
الغصين يبحث التعاون المشترك مع وكيل وزارة التنمية
الاقتصاد تنفي شائعات أثيرت حول الكاجو بغزة
صور "الغصين" يتسلم مهامه بمنصب وكيل وزارة العمل في غزة
الاحتلال ينقل الصحفي طارق أبو زيد لسجن مجدو
وفاة طفل بحادث سير شمال قطاع غزة
فلسطين اليوم
القائد النخالة: قبضتنا مازالت مُشرعة في وجه العدو وأفكارُ الشقاقي حاضرةٌ والأخرس نموذجٌ فريد
الشيخ عدنان: الدكتور الشقاقي أفنى حياته في التنظير والتحشيد للإسلام
د. عليان: "الشقاقي" وضع فلسطين في مكانها المناسب ونهض بمشروع
وزارة الخارجية: تسجيل حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية بالسعودية
اطلاق دفعات من البالونات الحارقة تجاه مناطق غلاف غزة
التربية و التعليم يغزة: نبحث الانتقال للمرحلة الثالثة من الدراسة
الكشف عن تفاصيل اصابة طبيبين بفيروس كورونا في مجمع ناصر الطبي
سما نيوز
واشنطن: صفقة القرن فتحت آفاقًا جديدة أمام الفلسطينيين.. ومبادرة السلام العربية لم تعد ضرورية..!
صبري صيدم: الخطوات الفلسطيينة الداخلية تحظى بدعم قوى عربية وإقليمية
كهرباء غزة: تعطل مفاجئ على خط الشعف المغذي لمحافظة غزة
وقفة دعم وإسناد للأسيرين المضربين عن الطعام الأخرس والسعدي في مخيم جنين
مستوطنون ينصبون أسلاكا شائكة ويجرفون أراضي جنوب الخليل
عرب 48
قوات الاحتلال تقتحم "قسم 7" في معتقل "ريمون"
بينهم المحررة بيان: الاحتلال يعتقل عددا من المواطنين بالضفة والقدس
خطارات بهدم منازل ومحلات تجارية بالضفة والقد
وكالة وفا
"التربية": استمرار دوام الهيئات الإدارية والت ...
جلسة مشاورات سياسية فلسطينية بلغارية تبحث أفق ...
مستوطنون ينصبون أسلاكا شائكة ويجرفون أراضي جن ...
استونيا: ندعم حل الدولتين والسلام الشامل
حدث في مثل هذا اليوم
- 27 تشرين أول (أكتوبر)
- 2005م اغتيال تسعة مجاهدين من سرايا القدس الاحتلال الصهيوني يشنّ غارة جويّة على سيارةٍ تقلّ عدداً من كوادر حركة الجهاد الإسلامي في شمال قطاع غزة، ما أدّى إلى استشهاد 9 فلسطينيين، هم: شادي مهنا قيادي في سرايا القدس، محمد قنديل، رامي عساف (16 عاماً)، رامز أبو حبل، محمد رميح الوحيدي (65 عاماً)، أكرم أبو ناجي (14 عاماً)، صالح أبو ناجي (16 عاماً)، عمر نصار، وفايز بدران.
- 2002م كتائب القسام تنفيذ عملية استشهادية في مستوطنة "أراييل" الاستشهاديّ القسّاميّ محمد كزيد بسطامي (22معاماً) من مدينة نابلس ، يفجّر نفسه في محطة وقود في مستوطنة "آرييل" ، ممّا أدّى إلى مصرع 5 جنود صهاينة و جرح 30 آخرين.
- 1933م مظاهرة يافا الشهيرة بقيادة موسى كاظم الحسيني والذي استشهد في نفس المظاهرة وكذلك امتداد المظاهرات والإضرابات في أنحاء البلاد
- 1929م اجتماع وطني في القدس بحضور جميع القوى الوطنية والإسلامية وذلك بعد هبة البراق