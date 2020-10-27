وفدٌ من بداية شمال غزة يزور سجن أبو عبيدة للإطلاع على إجراءات السلامة

غزة- الرأي

زار وفد من محكمة بداية شمال غزة يرأسه المستشار محمد نوفل، سجن أبو عبيدة شمال قطاع غزة ، وكان برفقته قاضي المحكمة المستشار نبيل الكباريتي وموظفي المحكمة محمود التتري و أحمد شهاب ، وكان في استقبالهم مدير السجن المقدم محمد ابو اللبن ومستشار السجن مأمون مي، وذلك لمناقشه سبل التعاون المشترك، لاسيما كيفية تأمين الموقوفين وإحضارهم للمحكمة وفقاً لإجراءات السلامة في ظل الأزمة الصحية التي يعاني منها قطاع غزة .

وتفقد الوفد خلال الزيارة قاعة السجن التي ستعقد بها محكمة بداية شمال غزة هيئات للمحاكمات السريعة خلال الأيام القادمة لتخفيف معاناة النزلاء وسرعة انهاء ملفاتهم وفق الإجراءات القانونية والتخفيف من ازدحام الموقوفين في السجن .

وأشاد المستشار محمد نوفل بإدارة السجن وثمن جهودها في حفظ حقوق السجناء، وتوفير كل سبل الرعاية لهم، مؤكداً على أن القضاء يعمل جاهداً لانجاز قضايا الموقوفين ورد الحقوق لأصحابها وإرساء مبدأ العدل بين المواطنين بما يكفل الحفاظ على السلم الأهلي والمجتمعي وحفظ الأمن والأمان .

يذكر بأن الزيارة تأتي ضمن استراتيجية المجلس الأعلى للقضاء الرامية للتواصل مع جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية الفاعلة في قطاع غزة لتقديم أفضل الخدمات للمواطن الفلسطيني وبما يتناسب مع تضحياته.