النيابة العامة :تحقيق في 434 قضية متنوعة

غزة-الرأي

فتحت النيابة العامة تحقيقا في 434 قضية متنوعة على مستوى محافظات قطاع غزة الخمس في ظل جائحة كورونا وذلك تحقيقا للامن والاستقرار المجتمعي .

وبينت النيابة ان القضايا تنوعت ما بين 61 قضية تتعلق بجرائم مخالفة التعليمات وعدم الالتزام بحظر التجوال والحجر الصحي ،373 قضية تتعلق بجرائم المساس بالأمن العام والاستقرار المجتمعي.

في حين لم يسجل اليوم أي قضية تتعلق بجرائم النشر وتداول الإشاعات والأخبار الكاذبة ، او أي قضية تتعلق بجرائم التلاعب بالأسعار واحتكار السلع وعرض بضائع فاسدة.

كما قامت النيابة العامة باتخاذ المقتضى القانوني بحق المتهمين والمخالفين للقانون والتعليمات، عامده إلى توقيف 43 متهم على مختلف القضايا المذكورة .

مؤكده استمرار الإجراءات بحق الاخرين دون توقيف مع أخذ التعهدات اللازمة بالالتزام بالقانون والحفاظ على الأمن العام والمصلحة العامة.

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