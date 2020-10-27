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ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

تنمية القوى البشرية تفتتح برنامج مكافحة العدوى بخدمات العلاج الطبيعي

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:20

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غزة-الرأي


افتتحت الإدارة العامة لتنمية القوى البشرية برنامج مكافحة العدوى في خدمات العلاج الطبيعي والذي استهدف أخصائيي العلاج الطبيعي العاملين في أقسام المستشفيات.
بدوره،  أكد ا. محمد نوفل رئيس قسم متابعة التدريب في الخدمة ان هذا البرنامج هو استكمالا للجهود التي تبذلها وزارة الصحة في مكافحة العدوى ونشر ثقافة التعامل مع فيروس كورونا بالتحديد، حيث تم توسيع دائرة المستهدفين في التدريب من الأطباء والتمريض ليشمل جميع الفئات الوظيفية من الإداريين والسكرتاريا والعمال من داخل وزارة الصحة.
وبين أ.نوفل انه يقدم البرنامج مدربين من لجنة مكافحة العدوى في الوزارة كل من ا.سليمان العديني ، أ.محمود صالح ، حيث سيتم في الجزء الاول مناقشة طرق مكافحة العدوى والسياسات المتبعة لمواجهة فيروس كورونا ،
فيما سيتم تخصيص الجزء الثاني للحديث حول العلاج الطبيعي والسياسات الواجب اتباعها اثناء تقديم الخدمة للمرضى المصابين في فيروس كورونا.
 

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