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خلال حملة شملت محافظات القطاع ..

المباحث العامة تُوقف "14 "من أصحاب صالات ونوادي الجيم لمخالفتهم قرار الحظر

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:15

المباحث العامة تُوقف "14 "من أصحاب صالات ونوادي الجيم لمخالفتهم قرار الحظر
المباحث العامة تُوقف

غزة- الرأي

 أوقفت المباحث العامة – دائرة مباحث المؤسسات "14" مواطناً من أصحاب صالات ونوادي الجيم في محافظات قطاع غزة، لمخالفتهم قرار الحظر المفروض بسبب تفشي فيروس كورونا، ضمن مهامها اليومية في متابعة التزام المواطنين وأصحاب المنشآت والمحال والقطاعات المختلفة، بإجراءات السلامة العامة المقرّة للوقاية من فيروس كورونا.

وقالت مباحث المؤسسات:" إن طواقمها تتابع تطبيق إجراءات قرار الحظر وإغلاق المؤسسات والنوادي الرياضية التي لم يصدر قرار بفتح أبوابها والعمل فيها".

وأضافت" أن مباحث المؤسسات نظمت جولةً ميدانية شملت التفتيش على النوادي والصالات الرياضية في محافظات قطاع غزة, أوقفت خلالها "14" مواطنا خرقوا حظر التجوال ".

يشار إلى أن المباحث العامة تتابع إجراءات الحظر بشكل يومي عبر فروعها ودوائرها المركزية على مدار الساعة وتحيل المخالفين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين.

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