الاحتلال يعتقل 12 مواطنًا من الضفة بينهم فتية

الضفة المحتلة - الرأي

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، الليلة الماضية، واليوم الثلاثاء، 12 مواطنا من الضفة الغربية المحتلة، بينهم فتية.

وقال نادي الأسير، في بيان، إن ثلاثة فتية جرى اعتقالهم من مخيم العروب شمال الخليل، وهم: محمد هشام الشريف (16 عاماً)، ومعن نايف البدوي (16 عاماً)، وقاسم محمد الراعي (17 عاماً)، ومواطن آخر من مدينة الخليل وهو نوح خالد أبو عيشة، بالإضافة إلى مواطنين من بلدة الرماضين وهما: الشيخ نواف سرحان الزغارنة (68 عاماً) ونجله محمد (43 عاماً).

ومن نابلس، اعتقلت المخرج في فضائية النجاح عبد الرحمن ظاهر، والمواطن حمدي حمدان، فيما جرى اعتقال لمواطن من بلدة الجديدة في جنين وهو براء حسين أبو مريم، ومواطن آخر من مخيم نور شمس في طولكرم وهو عارف مروان شهاب (25 عاماً).

يُضاف إلى المعتقلين رائد شراكة، وكنعان حزماوي من رام الله.