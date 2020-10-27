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الاحتلال يُجبر مقدسيًا على هدم منزله ببيت حنينا

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:14

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

أجبرت بلدية الاحتلال، الاثنين، المواطن ماجد مصطفى السلايمة، على هدم منزله، في بيت حنينا، ذاتيا، بحجة البناء دون ترخيص.

وقال مركز معلومات وادي حلوة، إن بلدية الاحتلال أصدرت قرارين متتاليين الأول يقضي بوقف بناء المنزل، والثاني يقضي بهدمه، وحاولت العائلة تجميد قرار الهدم وتأجيله في محاولة لترخيص، إلا أن عدة جلسات عقدت في المحكمة وآخرها كان القرار النهائي بهدم المنزل، كما تلقت العائلة عدة اتصالات من الشرطة واقتحم منزلها عدة مرات لتنفيذ قرار الهدم وإلا ستقوم جرافات البلدية بتنفيذ القرار.

وأوضحت العائلة أنها بدأت ببناء المنزل منذ 5 أشهر، وعاشت فيه فور الانتهاء من عملية الهدم.

وذكرت أنها باشرت بعملية الهدم قبل يومين، وأكملته أمس الاثنين، حيث طالبتهم البلدية بهدم كامل للبناء.

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