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الاحتلال يهدم منزلًا و6 محال تجارية بمخيم شعفاط

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:39

القدس المحتلة - الرأي

هدمت جرافات بلدية الاحتلال في القدس صباح اليوم الثلاثاء، منزلا وعددا من المحال التجارية بذريعة البناء دون تراخيص، واعتدت على أصحابها في مخيم شعفاط بالقدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن جرافات الاحتلال شرعت هدمت منزلا و6 محال تجارية في المخيم تعود ملكيتها لعائلة أبو أشرف حمود، فيم اعتدت القوات عل أفرادها وقامت بإخراجهم بالقوة من المنزل والشروع بهدمه دون السماح للعائلة بإخراج ممتلكاتها وأثاث المنزل.

ويعاني سكان مخيم شعفاط من الملاحقة والتضييق والهدم بذريعة البناء دون تراخيص، إذ يسكن في المخيم اليوم ما يقارب الـ20 ألف نسمة، منهم 12 ألف لاجئ مسجل في سجلات الأونروا، ويتبع المخيم إداريا لبلدية الاحتلال.

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