تعليم رفح يتفقد عودة طلبة المدارس الأساسية والعليا

رفح- الرأي

تفقد مدير التربية والتعليم أشرف عابدين امس الاثنين، اليوم الأول لعودة طلبة المدارس من الصف السابع حتى الحادي عشر، وفي جولة منفصلة تفقد مدير الدائرة الإدارية سمير الحوراني ومدير الدائرة الفنية إسماعيل حرب عدداً من المدارس الأخرى .



وقد بدأت جولة مدير التعليم منذ الصباح الباكر حيث شهد بدء توافد طلبة مدرسة فتحي الشقاقي وعمليتي التعقيم وقياس درجة الحرارة والطابور الصباحي الذي وجه من خلاله كلمة للطلبة والمعلمين وكذلك تابع الدخول للفصول، ثم قام بجولة للصفوف الدراسية، وجميع مرافق المدرسة .



وفي كلمته للطلبة، أوضح مدير التعليم أن هذه الإجراءات لن تكون مؤقتة أو آنية، بل هي إجراءات وقائية ستسمر طوال العام الدراسي، وذلك حماية لكم من خطر عدوى فايروس كورونا.

وحث عابدين الطلبة على ضرورة الالتزام بارتداء الكمامة وغسل اليدين بالماء والصابون بصفة مستمرة، وعدم ملامسة الأسطح أو استخدام أدوات الغير والتباعد الجسدي خلال الاستراحة، وعدم التخلي عن الكمامة إلا بوصول باب المنزل، وأشار لهم أن هذا الالتزام كفيل لنا بممارسة حياتنا بشكل طبيعي، أما الاستهتار فيعود بنا إلى إغلاق المدارس والجلوس في البيت، بعد ما يصيبنا ويصيب زملائنا وأهلنا المرض لا سمح الله .



ومن خلال جلساته مع إدارات ومعلمي المدارس المختلفة التي شملتها الجولة، كان مدير التعليم يؤكد لهم بأنه لن يسمح بأي تهاون من قبل أي معلم أو عامل، فهذا الوباء خطير ويجب أن يأخذ الجميع الأمر على محمل الجد، فحياة أبنائنا الطلبة وحياة العاملين لن نسمح أن تكون عرضة لخطر أي مستهتر .



وتعقيباً على التزام الإدارات والطلبة أشاد عابدين بالتزامهم الكبير وارتداء جميع الطلبة والمعلمين للكمامات ونظافة المدرسة ومرافقها وتعقيم الطلبة، وهذا يدل على عمل دؤوب من إدارات المدارس تابعناها في الأيام السابقة، وتوجه مدير التعليم بالشكر الخاص لكل أذنة المدارس الذين قدموا كل ما يستطيعون من وقت وجهد وصحة، فكانوا مثالاً للموظف المخلص والمتفاني في عمله .



وخلال جولته رافقه العديد من أولياء الأمور في بعض المدارس والذين أثنوا شديد الثناء على نظافة الساحات والفصول والمقاعد والطاولات والإجراءات الوقائية المتخذة وأعربوا عن اطمئنانهم لعودة أبنائهم لمقاعد الدراسة في ظل أداء المدارس الرائع، حسب وصفهم .



يذكر أن مديرية رفح وزعت على كل مدرسة من المدارس مشرف مقيم داخل المدرسة من بداية الطابور وحتى مغادرة آخر طالب للمتابعة والمساندة لإدارة ومعلمي المدارس، وفي خط مفتوح مع مدير التعليم لمتابعة كل الأمور الإدارية والفنية واللوجستية أو الطارئة في الميدان المدرسي .

