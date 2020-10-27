مجمع ناصر الطبي يشدد على عدم الاكتظاظ داخل المجمع حفاظاً على السلامة

غزة- الرأي

شدد مجمع ناصر الطبي بخانيونس، على اتخاذ الاجراءات الاحترازية والوقائية ومضاعفتها في الأيام المقبلة للحد من الاكتظاظ داخل المجمع ومنع نقل العدوى للمرضى والكوادر الطبية والحفاظ على سلامتهم.

وأكد د. محمد زقوت مدير عام مجمع ناصر الطبي، أنه لن يسمح سوى لمرافق واحد للمريض بدخول المجمع، اضافة الى منع الزيارات بشكل تام ولن يتم السماح لدخول الزائرين وتخطي النقطة الأمنية على بوابات المجمع.

ودعا المواطنين والمراجعين للعيادات الخارجية ضرورة الالتزام بساعة محددة لدخول المستشفى حيث سيتم اعتماد سياسة التفويج ابتداء من الأحد المقبل، وعدم الحضور للمجمع إلا للضرورة القصوى حفاظا على السلامة العامة.

وأفاد د. زقوت أنه تم دمج جزء من مبنى مستشفى الخير التابع لجمعية الصحابة الواقع خلف مركز شرطة غرب خانيونس ليكون داخل نطاق عمل المجمع ضمن اتفاقية مبرمة بين الطرفين وذلك ضمن مجهودات وزارة الصحة للتخفيف من الازدحام والحفاظ على التباعد الاجتماعي.

وبين أنه تم تفعيل عمل عيادات وعمليات قسم جراحة العيون وعيادات اقسام الباطنة التخصصية والعامة، بحيث يمكن للجمهور مراجعة الاقسام المذكورة في مستشفى الخير حاليا وليس في مجمع ناصر الطبي.