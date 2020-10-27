ديوان الحفاظ يبحث واقع حلقات التحفيظ خلال جائحة كورونا

غزة- الرأي:

عقدت دائرة ديوان الحفاظ بالإدارة العامة لتحفيظ القرآن الكريم التابعة لوزارة الأوقاف والشؤون الدينية، اجتماعاً مع مشرفي المحافظات لمناقشة واقع حلقات التحفيظ في المحافظات في ظل جائحة كورونا، و دراسة سبل وآليات تفعيلها.

واستعرض اللقاء قراءة التقارير والانجازات والإحصائيات الخاصة بالديوان خلال الشهرين الماضيين, الى جانب وضع تصور لتكريم الفائزين في مسابقة الأقصى المحلية ال20 في ظل الأزمة, ومناقشة ملف استيعاب حفظة عام 2020 في حلقات الديوان.

وأشاد مدير الديوان أ. طارق أبو يونس، بجهود مشرفي التحفيظ المبذولة في سبيل الارتقاء بحفظة كتاب الله خلال الأزمة ومستوى تعاملهم معها، مؤكدًاً على ضرورة مواصلة العمل وبذل المزيد من الجهود لإنجاز الخطة السنوية، واستغلال وقت الفراغ خلال هذه الأزمة.