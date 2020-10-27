تعليم خان يونس يتابع استئناف الدراسة في مرحلتها الثانية

خان يونس- الرأي

تابعت لجان المتابعة في مديرية التربية والتعليم بخان يونس اليوم الثلاثاء، استئناف العودة الآمنة لطلبة الصفوف "7- 11" والتي تعتبر المرحلة الثانية بعد استئناف الدراسة لطلبة الثانوية العامة قبل أسبوعين.

وضمت لجان المتابعة: أ. عبد الرحيم الفرا مدير التربية والتعليم، وأ. حسني شعت نائب مدير عام وحدة المتابعة الداخلية بالوزارة، وأ. محمد العسولي مدير الدائرة الإدارية، وأ. سمير أبو شتات مدير الدائرة الفنية، وعدد من رؤساء الأقسام والمشرفين التربويين.

وهدفت الزيارات إلى متابعة الميدان وتفقد أحوال الطلبة وحثهم على الالتزام بالكمامة والتباعد وكافة الإجراءات الوقائية.

وشملت الزيارة مدارس: عبد القادر الحسيني، وحاتم الطائي الأساسية للبنات، والشهيد محمود المبحوح الأساسية للبنين، والشهيد محمد الدرة الأساسية للبنين، وأحلام الحرازين الأساسية للبنات، والصفوة الأساسية للبنات، والجنان الثانوية للبنين، وعبد الله صيام الأساسية للبنين، وحيفا الأساسية أ للبنات، وعبد الله أبو ستة الأساسية أ للبنين.