"السياحة" تؤكد على قرار منع إقامة حفلات الأفراح بالشاليهات

غزة- الرأي

أكدت وزارة السياحة والآثار في غزة، على قرار لجنة الطوارئ بمنع استخدام الشاليهات تحت أي ظرف لإقامة حفلات عقد القران أو الأفراح حفاظاً على الصحة العامة .

ودعت الوزارة في بيان وصل "الرأي" نسخة منه اليوم الثلاثاء، أصحاب الشاليهات إلى الالتزام بالقرار الذى يهدف الى الحد من انتشار جائحه كورونا داخل المجتمع في قطاع غزة.

كما شددت على تحديد عدد المستضافين في الشاليهات بحيث لا يزيد عن 15 شخص فقط، وأن يكونوا من عائلة واحدة، محذرةً من الاستهتار والمخالفة والتي سيكون نتائجها إغلاق المنشأة وتغريم صاحبها، حيث تعهدوا في وقت سابق بالالتزام بقرار لجنة الطوارئ.

وأوضحت الوزارة أن اللجنة الحكومية المختصة بمتابعة أزمة كورونا كانت سمحت في وقت سابق لأصحاب الشاليهات والمطاعم بالعمل واستقبال المواطنين، على أن تلتزم بكافة شروط الصحة والسلامة العامة سواء من إدارة الاماكن السياحية أو المواطنين وفى مقدمتها التباعد وعدم الازدحام والاغلاق بعد الساعة السابعة والنصف بالتوقيت الشتوي.

وشددت على إدارة المنشآت السياحية عدم التهاون في فرض إجراءات السلامة والوقاية والتعقيم، ووضع لافتة على مداخل منشأتهم تتضمن تعليمات الوقاية وإجراءات السلامة التي ابلغتهم بها وزارتي الصحة والداخلية، كما منعت اصحاب الشاليهات منعا باتا من إقامة اعراس أو حفلات داخل الشاليهات.

وأكدت الوزارة أنها تقوم بشكل مستمر من خلال طواقمها ومباحث السياحة بتنفيذ جولات متابعة لفحص مدى التزام تلك المنشات بتطبيق إجراءات الوقاية، مجددةً تحذيرها من مخالفة تعليمات لجنة الطوارئ التي تم تعمميها على الجميع، حيث تتحمل إدارة الاماكن المسئولية الكاملة عن أية مخالفات نتيجة التهاون بأية من إجراءات السلامة.