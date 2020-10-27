وكالة الرأي الفلسطينية ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح مشروع "اعلاميات قادرات على التغيير" وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" توزع طرودًا غذائية على المحجورين منزليًا بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام "الإصلاح والتأهيل" بالداخلية يناقش مع النيابة التنفيذية قضايا النزلاء وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق حملة الكترونية نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ زيارات تفتيشية لعدة مطاعم في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تدعو المؤسسات الدولية لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تؤكد على قرار منع إقامة حفلات الأفراح بالشاليهات وكالة الرأي الفلسطينية المواصلات تستأنف دورة مدير مهني محطات وكراجات وكالة الرأي الفلسطينية المالية: رواتب التشغيل المؤقت الخاص بالداخلية غدًا الأربعاء وكالة الرأي الفلسطينية تعليم خان يونس يتابع استئناف الدراسة في مرحلتها الثانية
أخبار » انشر خبراً

ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح مشروع "اعلاميات قادرات على التغيير"

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:09

ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح مشروع "اعلاميات قادرات على التغيير"
ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح مشروع

خان يونس- الرأي

افتتح ملتقى اعلاميات الجنوب مشروع "اعلاميات قادرات على التغيير" الذي يهدف الى المساهمة في تنمية قدرات النساء وترسيخ مساحة الديمقراطية ومشاركتهن السياسية والعمل على بناء قدرات ومهارات الصحفيات حديثات التخرج وتمكينهن من ممارسة عملهن الإعلامي في المجال السياسي, وذلك بتمويل من المؤسسة الأوروبية للديمقراطية (EED).

وأوضحت أ. ليلى المدلل مديرة ملتقى اعلاميات الجنوب خلال افتتاح الدورة التدريبية أن المشروع يعمل على تعزيز انخراط أكبر للنساء في مستويات المشاركة السياسية ودعم العملية الديمقراطية، وتوسيع المعرفة والمهارات الإعلامية لديهن، ورفع وعي المجتمع حول الديمقراطية والحقوق السياسية للمرأة.

وأشارت المدلل إلى أن المشروع يستهدف الاعلاميات الجدد وخريجات كليات الاعلام في قطاع غزة ويعمل على بناء قدرات وتطوير مهارات الاعلاميات ورفع وعيهن للدفاع عن حقوقهن في المشاركة السياسية ودعم الحقوق السياسية للمرأة ومساندتها ودمجها للمشاركة في العملية الديمقراطية بشكل فعال.

ونوهت أن المشاركة السياسية حق من حقوق المرأة والتي تنص عليها القوانيين والمواثيق الدولية، خاصة وأن المشروع يؤكد على حق المشاركة لكلا الجنسين في صنع القرار, مشددة على ضرورة بناء كادر اعلامي نسوي مؤهل للعمل بالإعلام السياسي المقتصر غالبا على الذكور.

وذكرت مديرة الملتقى أن المشروع يحتوي على العديد من الأنشطة التي تدعم مشاركة المرأة في مجال الاعلام السياسي وإنتاج دراسة بحثية معمقة وتحليلية تأخذ بعين الاعتبار الرؤية النسوية للأجيال الجديدة من الشابات واقتراحاتهن لتعزيز انخراط أكبر في مستويات المشاركة السياسية.

وبينت المدلل أن المشروع يحتوي على ورش توجيهية يتم تنفيذها داخل الجامعات لتحفيز الأجيال القادمة بتبني الفكر الديمقراطي في المشاركة السياسية للمرأة الفلسطينية، وتنفيذ مخيم اعلامي نسوي، بالإضافة الى حملات إعلامية متكاملة من خلال برنامج إذاعي وإصدار عدد من مجلة انسان وإطلاق حملات مناصرة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وعقد مناظرة بين سياسيات مخضرمات وسياسيين لهن تجربة في العمل مع الأحزاب. 

ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح مشروع 122790847_649013862483302_3425564204457662154_n 122761307_1488977421296145_2893710785550427677_n
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟