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الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:21

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي
الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

غزة- الرأي

استقبلت الكتلة الإسلامية في مدارس وجامعات قطاع غزة، مع بداية العام الدراسي الجديد 2020-2021 الطلاب بظروف استثنائية، وتم توزيع الكمامات والمعقمات على الطلاب مع اتخاذ الإجراءات الوقائية.

وأكدت الكتلة على أنها ستواصل عملها الدؤوب في خدمة الطلاب وستبقى داعمًا أساسيًا لهم بمختلف مراحلهم الدراسية من خلال مشاريعها وخدماتها الطلابية على مدار العام الدراسي والتي تستهدف خلالها جميع فئات الطلاب لحمل أعباءهم الدراسية خاصة في ظل الوضع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه الشعب الفلسطيني والمساهمة في بناء المجتمع والجيل الفلسطيني.

وحثت الكتلة الإسلامية الطلاب على الجد والاجتهاد والمثابرة في ظل هذه الظروف والأزمة الحالية خلال جائحة كورونا، مع ضرورة التباعد الجسدي وتوخي الحذر من انتشار الفيروس بين صفوف الطلاب.

يذكر أن الكتلة الإسلامية أعلنت أنها أنهت الاستعدادات لاستقبال الطلاب في المدارس والجامعات بالتعاون والتنسيق مع إدارات المدارس والجامعات.

 

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي 0U2A2321 0U2A2374 (1)
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الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

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