وزارتا" الشباب" و" الصحة" ينظمان تدريباً لمتطوعي المراكز الشبابية في بالوسطى

الوسطى- الرأي

نظمت وزارتا الشباب والرياضة والصحة، لقاًء تدريبياً لمتطوعي المراكز الشبابية في المحافظة الوسطى، صباح اليوم الثلاثاء، في قاعة مركز حراك الشبابي بالمغازي، ضمن برنامج اللجنة الوطنية للتثقيف الصحي للتوعية والوقاية من وباء "كورونا".



وحضر اللقاء التدريبي معين الكريري مدير التثقيف الصحي بوزارة الصحة، ومن وزارة الشباب والرياضة كل من علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية، وصلاح جبر مدير مديرية الوسطى، وأنور جودة رئيس قسم الشباب.



وتحدث معين الكريري عن جهود وزارة الصحة في بناء قاعدة من الوعي والالتزام لدى المواطن، وتعزيز السلوك السليم في التعامل مع وباء "كورونا"، واتباع الإجراءات الصحية خلال ممارسة الحياة والتعامل مع الٱخرين من خلال التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، وأكد الكريري أن المبادرات الشبابية لها دور مهم في توعية المواطنين والمساعدة في نشر التعليمات الضرورية للحفاظ على سلامة المجتمع.



بدوره شكر علاء الباز مدير الاتحادات والمراكز الشبابية الجهود التي تقوم بها وزارة الصحة وحرصها على دعم دور الشباب في مجال التثقيف الصحي، وأشار الباز إلى أن المراكز الشبابية لديها الكثير من المبادرات النوعية التي تساند أهداف الوقاية من الوباء، كما أثنى على جهود مديرية الوسطى ومساهمتها في إنجاح اللقاء التدريبي.

يذكر أن اللقاءات التدريبية ستتواصل في خان يونس ورفح خلال الأسبوع القادم، وكانت المراكز الشبابية في محافظة غزة شاركت في دورة مماثلة قبل أسبوعين.