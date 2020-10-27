وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تستضيف شركاء اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا" الشباب" و" الصحة" ينظمان تدريباً لمتطوعي المراكز الشبابية في بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي وكالة الرأي الفلسطينية ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح مشروع "اعلاميات قادرات على التغيير" وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" توزع طرودًا غذائية على المحجورين منزليًا بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام "الإصلاح والتأهيل" بالداخلية يناقش مع النيابة التنفيذية قضايا النزلاء وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق حملة الكترونية نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ زيارات تفتيشية لعدة مطاعم في خان يونس وكالة الرأي الفلسطينية "العدل" تدعو المؤسسات الدولية لوقف انتهاكات الاحتلال بحق الفلسطينيين وكالة الرأي الفلسطينية "السياحة" تؤكد على قرار منع إقامة حفلات الأفراح بالشاليهات
أخبار » الأخبار الفلسطينية

خلال زيارته على رأس وفد برلماني لمقر قيادة الشرطة

"بحر" يشيد بجهاز الشرطة وعقيدتها الأمنية الوطنية

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 01:51

"بحر" يشيد بجهاز الشرطة وعقيدتها الأمنية الوطنية

غزة- الرأي

أشاد رئيس المجلس التشريعي بالإنابة د. أحمد بحر بجهود الشرطة الفلسطينية لما تقدمه ليل نهار خدمة لأبناء شعبنا، ومؤكداً على أن الشرطة الفلسطينية اثبتت دوماً أنها في خدمة المواطن والوطن رغم المخاطر المحدقة بها.

وأشار د. بحر خلال زيارة المديرية العامة للشرطة "مدينة عرفات للشرطة" إلى أن جهاز الشرطة يعتمد العقيدة الأمنية الوطنية حيث تحمي المواطن وتحمي الثغور من الاحتلال وجرائمه، داعياً للحفاظ على هذه العقيدة التي تنتهجها الشرطة الفلسطينية.

يذكر أنه رافق د. بحر في زيارة مقر قيادة الشرطة كلاً من النائب د. يحيى العبادسة رئيس لجنة الرقابة وحقوق الانسان، النائب م. إسماعيل الأشقر رئيس لجنة الداخلية والأمن، النائب د. مروان أبو راس مقرر لجنة الداخلية، النائب المستشار محمد فرج الغول رئيس اللجنة القانونية، والنائب هدى نعيم، وأمين عام المجلس التشريعي ثروت البيك.

وأشاد د. بحر بالتزام الشرطة الفلسطينية بالعدالة والعدل في عملها وانفاذ القانون في كل الإجراءات، داعياً للاستمرار في هذا النهج، والاستمرار في سياسة التعامل الحسن مع أبناء شعبهم خاصة أونه شعب محاصر ومكلوم ولكنه عزيز وكريم.

وأكد د. بحر على أن العدل والعدالة تفضي بالضرورة للاستقرار والأمن، مشددا على ضرورة أن تحرص الجهات الأمنية والشرطية على تحري الدقة والمصداقية في المعلومات كون المعلومات تحدد مصائر البعض.

وقال د. بحر :"نحن في المجلس التشريعي مع الشرطة الفلسطينية بكل إدارتها ونعمل على سن القوانين التي تساعد الشرطة في عملها وتكفل الحقوق للمواطنين، والمطلوب من الشرطة أن تكون عند ثقة الناس بها كما عودتنا دوماً".

هذا وتفقد وفد المجلس التشريعي مرافق مدينة عرفات للشرطة ومن بينها صالة كمال الأجسام، وقاعة الرماية الإلكترونية، وشرطة القوات الخاصة والخيالة، ووحدة كاف المختصة بالكلاب البوليسية، والشرطة النسائية، ومعرض الذخائر العسكرية والإدارة العامة لهندسة المتفجرات والمعمل الجنائي والمكتب الإعلامي.

واستمع د. بحر والوفد المرافق له لشرح مفصل لعمل الإدارات والوحدات في الشرطة، وأهم الإنجازات التي جرت مؤخراً والمعوقات التي تواجه الشرطة في عملها.

من جهته؛ أكد مدير عام الشرطة الفلسطينية اللواء محمود صلاح على أن الشرطة الفلسطينية بكافة إداراتها ووحداتها وأقسامها ستواصل العمل من أجل خدمة أبناء شعبنا، داعياً لدعم الشرطة قدر الإمكان للاستمرار في تقديم خدماتها على أتم وجه، مجدداً العهد أن تكون الشرطة عند حسن ظن أبناء شعبنا بها، ولافتاً إلى الإنجازات المتحققة خلال العام الأخير من تشييد مباني ومقرات وتدريب للكادر البشري وغير ذلك من الإنجازات التي يلاحظها المواطن على أرض الواقع.

IMG_5433 IMG_5017
متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟