الشؤون الإدارية بالصحة تصدر تقريرها الربعي في مواجهة جائحة كورونا

غزة- الرأي

أصدرت الادارة العامة للشؤون الادارية تقريرها الربعي في مواجهة فيروس كورونا خلال الفترة الزمنية (25 أغسطس _ 22أكتوبر) من العام الحالي.

وذكر التقرير أن كافة الدوائر الادارية داخل الوزارة وطواقمها المختلفة واصلت عملها وجهدها لتلبية احتياجات مراكز الحجر الصحي وتجهيزها بشكل كامل من الأجهزة والمعدات الطبية وتوفير المستلزمات والمستهلكات الطبية للتعامل مع الحالات المصابة ب "كوفيد19".

كما واشار التقرير إلى أن الإدارة العامة لشؤون الادارية دعمت الكادر البشري في وزارة الصحة ب (1551) موظف على بند التشغيل المؤقت في إطار تعزيز وإسناد خطة الطوارئ المعّدة لمواجهة جائحة "كورونا".

وأوضح التقرير أن دائرة النقل والمواصلات انجزت آلاف المهمات الإدارية لتنقل الطواقم الطبية، وبين التقرير، أن الادارة العامة لشؤون الادارية زودت المستشفيات ومراكز الحجر الصحي بأصناف متعددة بلغت قيمتها نحو (5) مليون دولار في إطار الجهود التي بذلتها وزارة الصحة في مواجهة جائحة كورونا.

وأكد التقرير أن دائرة الخدمات الفندقية تسعى دوما للوصول الى خدمات صحية وفق المواصفات العالمية من خلال توفير الخدمة الغذائية الصحية للمرضى والموظفين ومتابعتها والاشراف عليها بالإضافة الى التعقيم المستمر للمفروشات.

والجدير بالذكر أن هذا التقرير يعكس معظم مؤشرات قياس الاداء في الادارة العامة للشؤون الادارية حيث تم اصدار (2000) بطاقة لتسهيل المهام خلال جائحة "كورونا".

