وكالة الرأي الفلسطينية صرف دفعة جديدة من المنحة القطرية للزواج وكالة الرأي الفلسطينية "بحر" يشيد بجهاز الشرطة وعقيدتها الأمنية الوطنية وكالة الرأي الفلسطينية النيابة العامة تستضيف شركاء اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي وكالة الرأي الفلسطينية وزارتا" الشباب" و" الصحة" ينظمان تدريباً لمتطوعي المراكز الشبابية في بالوسطى وكالة الرأي الفلسطينية الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي وكالة الرأي الفلسطينية ملتقى اعلاميات الجنوب يفتتح مشروع "اعلاميات قادرات على التغيير" وكالة الرأي الفلسطينية "التنمية" توزع طرودًا غذائية على المحجورين منزليًا بخان يونس وكالة الرأي الفلسطينية مدير عام "الإصلاح والتأهيل" بالداخلية يناقش مع النيابة التنفيذية قضايا النزلاء وكالة الرأي الفلسطينية الأوقاف تطلق حملة الكترونية نصرة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم وكالة الرأي الفلسطينية وزارة العمل تنفذ زيارات تفتيشية لعدة مطاعم في خان يونس
ملفات خاصة » مواجهة فايروس كورونا

4 وفيات و576 إصابة جديدة بـ"كورونا" بفلسطين

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 03:01

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 4 وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و389 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت لمواطن (60 عاما) من ياسوف بمحافظة سلفيت، ومواطن (60 عاما) من قرية عورتا بمحافظة نابلس، ومواطن (69 عاما)، وطفل (14 عاما) من قطنة غرب القدس، وجميعهم يعانون أمراضا مزمنة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (64)، نابلس (88)، بيت لحم (34)، قلقيلية (4)، رام الله والبيرة (42)، جنين (37)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (17)، طولكرم (38)، طوباس (4)، قطاع غزة (199)، ضواحي القدس (27)، حيث تم إجراء 4212 فحصا.

وأوضحت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (58)، سلفيت (8)، نابلس (55)، أريحا والأغوار (135)، طوباس (6)، جنين (27) قطاع غزة 100، مؤكدة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.

متعلقات
انشر عبر
انشر خبراً

الكتلة الإسلامية تستقبل طلاب المدارس والجامعات مع بدء التعليم الوجاهي

آخر الأحداث
إستطلاع للرأي
ما رأيك في الإجراءات التي تتخذها الجهات الحكومية في غزة في مواجهة جائحة كورونا؟