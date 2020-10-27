4 وفيات و576 إصابة جديدة بـ"كورونا" بفلسطين

غزة – الرأي:

أعلنت وزارة الصحة برام الله، اليوم الثلاثاء، تسجيلها 4 وفيات و576 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" و389 حالة تعافٍ خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وذكرت الوزارة في التقرير اليومي للحالة الوبائية للفيروس في فلسطين، أن الوفيات الجديدة سجلت لمواطن (60 عاما) من ياسوف بمحافظة سلفيت، ومواطن (60 عاما) من قرية عورتا بمحافظة نابلس، ومواطن (69 عاما)، وطفل (14 عاما) من قطنة غرب القدس، وجميعهم يعانون أمراضا مزمنة.

وأشارت إلى أن الإصابات الجديدة توزعت في المحافظات حسب التالي: الخليل (64)، نابلس (88)، بيت لحم (34)، قلقيلية (4)، رام الله والبيرة (42)، جنين (37)، أريحا والأغوار (22)، سلفيت (17)، طولكرم (38)، طوباس (4)، قطاع غزة (199)، ضواحي القدس (27)، حيث تم إجراء 4212 فحصا.

وأوضحت الوزارة أن حالات التعافي الجديدة سجلت في المحافظات حسب التالي: الخليل (58)، سلفيت (8)، نابلس (55)، أريحا والأغوار (135)، طوباس (6)، جنين (27) قطاع غزة 100، مؤكدة أن نسبة التعافي من الفيروس في فلسطين بلغت 88.2%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 11%، ونسبة الوفيات 0.8% من مجمل الإصابات.