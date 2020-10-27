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اتحاد المقاولين يثمن الاتفاق المؤقت بين الطاقة وأصحاب المولدات

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:07

غزة – الرأي:

ثمن اتحاد المقاولين بغزة الاتفاق المؤقت الأخير بين سلطة الطاقة وأصحاب المولدات على طريق حل الأزمة.

وأكد الاتحاد أنه لن يكون خارج أي إجماع أو توافق وطني تقرره الجهات الحكومية والأطراف المعنية بما يخدم أبناء شعبنا.

وشدد على أن مصلحة المواطنين مقدمة على المصالح الخاصة، ويجب أن تنصب جهود الجهاز الحكومي على خدمة المواطنين باعتبارها أولوية تامة.

ودعا الاتحاد كافة المستثمرين للاستثمار في الطاقة البديلة بوصفها استثمار المستقبل، الذي يتجه له العالم ويتناسب مع حاجاتنا وظروفنا بشكل كبير.

وجدد تأكيده على أن أبوابه مفتوحة للجميع لمناقشة قضايا القطاع الخاص، بما يحقق المنفعة العامة، ولن يتخلى الاتحاد عن دوره في المساهمة الوطنية وتحقيق مصالح القطاع الخاص والدفاع عن حقوق المقاولين وفتح أفاق جديدة تعزز صمودهم واستثماراتهم.

وقال الاتحاد إن "أي حراك له يأتي ضمن دور القطاع الخاص، ويحتكم للمصلحة العامة ومصلحة المواطنين، باعتباره دافع أساسي".

وأضاف الاتحاد أن أي حراك "يعبر بشكل مهني عن حقوق ومصالح المقاولين وشركاتهم في مواجهة التحديات القاهرة التي فتكت بقدرة قطاع الإنشاءات وسط تخلي الأطراف الواضح، وهضم حقوق موثقة في بيئة سياسة واقتصادية قاتلة للصمود والتنمية".

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