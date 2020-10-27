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الصحة لـ"الرأي": إهمال الأهالي لإجراء الوقائية سبب تفشي "كورونا"

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 05:43

DoNEp
DoNEp

غزة- الرأي:

أكد نائب مدير التثقيف الصحي في وزارة الصحة بقطاع غزة بدر الصفدي، أن إهمال الأهالي لإجراءات الوقاية ساهم في تفشي فيروس "كورونا" أكثر من السابق.

وأشار "الصفدي" في حديثه لإذاعة الرأي الثلاثاء، إلى أن التقاعس وعدم الانضباط في تطبيق المعلومات على أرض الواقع سبب انتشار الفايروس في القطاع بهذا الشكل.

وقال: "المشكلة التي نواجهها تكمن في عدم تطبيق المواطن لإجراءات الوقاية بغزة، أي أن الخلل في سلوك ومعرفة المواطن وطريقة تعامله مع الوباء".

وأضاف "نحن بدورنا نوصل المعلومة للمواطن عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل ولكن لا يتم تطبيقها بالشكل المطلوب وهنا المشكلة في السلوك اليومي للمواطن".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم، تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 حالة تعافٍ بعد إجراء 2077 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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