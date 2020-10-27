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أبو سلمية لـ"الرأي": الوضع الصحي في غزة يزداد خطورة

27 تشرين أول / أكتوبر 2020 06:11

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غزة – الرأي:

أكد مدير عام مجمع الشفاء الطبي في قطاع غزة، د. محمد أبو سلمية أن الوضع الصحي المتعلق بجائحة "كورونا" يزداد خطورة في الفترة الأخيرة.

وشدد "أبو سلمية" في حديثه لإذاعة الرأي الثلاثاء، أنه لا يمكن أن يتم تجاوز هذه المرحلة إلا بالتزام ووعي المواطن، مبيناً أن الأمور لا تزال تحت السيطرة.

وقال: "في حال ازدادت الاعداد وازدادت الوفيات وأصبح القطاع الصحي يواجه أزمة سنتوجه لإجراءات أكثر من السابق، وإذا استمرينا بهذا الاستهتار فنحن مقبلون على شتاء قاس".

ولفت إلى أن لقاح الانفلونزا الموسمية متواجد في جميع الصيدليات، داعياً أي شخص مناعته ضعيفة لأخذه.

وأضاف "العالم كله مقبل على موجة ثانية من كورونا والبعض في غزة يقول لا يوجد كورونا، وهنا المعضلة في وعي المواطن".

وأعلنت وزارة الصحة بغزة صباح اليوم، تسجيل 199 إصابة جديدة بفيروس كورونا و100 حالة تعافٍ بعد إجراء 2077 فحصًا مخبريًا خلال الـ 24 ساعة الماضية.

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