شؤون الأسرى لـ"الرأي": الاحتلال زاد من تنكيله بالحركة الأسيرة

فلسطين المحتلة - الرأي

كشفت هيئة شؤون الأسرى عن ارتفاع في وتيرة سياسات التنكيل التي يتبعها الاحتلال الإسرائيلي بحق الحركة الأسيرة داخل سجونه خلال الفترة الماضية.

وذكر المتحدث باسم الهيئة حسن عبد ربه، أنه تم التنكيل بأسرى سجن ريمون من خلال اقتحام عدد من أقسامه وإطلاق الأعيرة المطاطية تجاه الأسرى.

وأكد "عبد ربه" في حديثه لإذاعة الرأي الثلاثاء، أن هناك توتراً بشكل مستمر داخل سجن "ريمن" جراء الاعتداء الأخير يوم أمس.

ولفت إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت "ريمون" بهدف النيل من عزيمة الأسرى حيث زاد الاحتلال في الأسابيع الأخيرة من التنكيل بالحركة الأسيرة.

وقال إن الأسير ماهر الأخرس يعيش ظروفاً قاهرة والأوضاع الصحية تزداد سوءا وكل ساعة تتعمق معاناته ما يستدعي التدخل الجاد لإنقاذه