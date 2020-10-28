الصحة: وضع بروتوكولات صحية لتقديم الخدمة الجراحية لمرضى"كورونا" بشكل آمن

غزة- الرأي

قالت وزارة الصحة الفلسطينية، إن السياسات والبروتوكولات التي وضعتها أسهمت في تقديم خدمات جراحية آمنة لمرضى فيروس كوفيد 19، كما حافظت على سلامة الطواقم الطبية المقدمة للخدمات الجراحية.

وأفاد مدير دائرة العمليات والعيادات الخارجية في الإدارة العامة للمستشفيات بوزارة الصحة، أ.هاني حمادة، أنه تم وبالتعاون مع ادارتي مكافحة العدوى وتحسين الجودة وضع بروتوكولات للتعامل الجراحي مع مرضى فيروس كوفيد 19، إلى جانب تجهيز قسم العمليات في مستشفى غزة الأوروبي وتخصيصه لتقديم الخدمة الجراحية لمرضى الفيروس بشكل آمن.

وأشار أ. حمادة إلى أن دائرته أجرت مناورة حية في قسم الجراحة بمستشفى غزة الأوربي تحاكي إجراء عمليات جراحية لمرضى مصابين بفيروس كورونا، وآلية التعامل الآمن معهم وهو ما مكن الكادر الطبي في التعامل السليم والآمن مع المرضى خلال الجائحة.

كما لفت أ. حمادة إلى أن البروتوكولات الموضوعة في ذات السياق، لا تقتصر على التعامل الجراحي في مستشفى غزة الأوروبي مع مرضى كوفيد 19، ولكن تشمل الطواقم الجراحية في كافة المستشفيات في قطاع غزة وذلك لاحتمالية ورود حالات تقتضي عمليات جراحية طارئة لإنقاذ الحياة لمرضى مصابين بفيروس كوفيد 19، حيث تم تدريب الطواقم الطبية على إجراءات السلامة الشخصية وتزويدهم بالملابس الواقية لإجراء مثل هذه العمليات.

وأوضح أ. حمادة إلى أن البروتوكولات أسهمت في حماية الطواقم الجراحية من الاصابة بالفيروس خلال أداء واجبها، حيث يتم إجراء مسحات دورية لكافة الكوادر العاملة في أقسام العمليات، وذلك للحفاظ على تقديم خدمات جراحية آمنة للمواطنين.