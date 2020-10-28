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أخبار » الأسرة و المجتمع

سبب ظهور بقع بيضاء على الأظافر

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 07:25

سبب ظهور بقع بيضاء على الأظافر
سبب ظهور بقع بيضاء على الأظافر

الأظافر مادة صلبة تتكوّن من الكيراتين، تغطي بنان أصابع أيدي وأقدام الإنسان، وتصنّف الأظافر على أنّها أجزاء إضافية في الجلد، تنتجها خلايا من البشرة، وتظهر الأظافر بلون زهريّ عند الأشخاص الأصحّاء، وتعتبر العناية بها وتزيينها علامة جمال .

إنَّ الأظافر ذات اللون الزهري والوردية والمصقولة هي الأظافر السليمة، وعدا ذلك تكون الأظافر بحاجة للعناية والاهتمام، من مشاكل الأظافر المزعجة ظهور بقع بيضاء على الأظافر حيث يجب الانتباه لها ومعالجتها والتخلّص منها؛ لأنّها تؤدّي إلى تشويه منظر الأظافر، وظهورها دليل على وجود مشاكل صحّية لها علاقة في جهاز المناعة، والتغذية، وبالعدوى البكتيريّة، واستمرار ظهورها يؤدّي إلى ضعف الأظافر وتكسّرها .

[١] أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر من أسباب ظهور البقع البيضاء على الأظافر:

[٢] نتيجة للتعرّض للإصابات والرضوض، التي يتعرّض لها الظفر أثناء تكوّنه.

 الإصابة بعدوى خفيفة أو حساسيّة لتناول بعض الأدوية والمنتجات وهذه الحالة يمكن أن تزول بعد فترة قصيرة ويمكن أن تستدعي استشارة الطبيب .

 الإصابة بأمراض ذات تأثير قويّ مثل: فقر الدم، وأمراض القلب، وتليّف الكبد، والسكري، والكلى، حيث هذه الأمراض تؤدّي إلى ظهور بقع بيضاء قوية على الأظافر تستدعي استشارة الطبيب والتدخل العلاجي.

نقص مستوى الكالسيوم، أو الحديد، والزنك في الدم، حيث يعدّ الزنك عنصراً أساسياً للكثير من العمليّات الحيوية في الجسم، ونقصه يؤثر سلباً على العديد من وظائف الجسم.

التعرّض للعوامل البيئيّة كالبرودة، واستخدام المنظّفات كمادّة الكلور التي تكون سبباً في ظهور هذه البقع.

التدخين سبب رئيسيّ لظهور البقع البيضاء على الأظافر .

كيفية التخلص من البقع البيضاء على الأظافر وللتخلص من البقع البيضاء على الأظافر اتباع ما يلي:

[٣] ترطيب اليدين بشكل دائم، وخاصة استخدام الكريمات الغنية بفيتامين د.

تعويض نقص الكالسيوم، من خلال تناول الأطعمة الغنيّة بذلك كمنتجات الألبان، والحبوب الكاملة.

تناول الفواكه والخضروات الطازجة، وخاصّةً الغنية منها بفيتامين ج، حيث تعمل على امتصاص الحديد بشكل أفضل في الجسم .

تنظيم نسبة الزنك في الجسم، من خلال تناول الأطعمة التي تحتوي عليه كالألبان، والمكسّرات، والبيض.

ارتداء القفازات عند استخدام المنظّفات التي يمكن أن تؤدّي لظهور هذه البقع.

الابتعاد عن الأسباب التي تؤدّي لتعرّضها للإصابات والرضوض.

خلطات طبيعية لتقوية الأظافر انقعي أظافرك في مزيج من عصير الليمون وملح البحر، ثمّ طبّقي المرطب عليها سيعمل هذا على تقوية الأظافر.

دلّكي أظافرك بزيت جوز الهند لتصبح قوية ومتينة أكثر .

استخدمي مرطب غني بفيتامين هـ، أو تناوليه عن طريق الفم فهو يزيد من معدّل نمو أظافرك بشكل ملحوظ .

ادهني أظافرك بخلّ التفاح فهو يحتوي على حمض الخليك والماليك اللذين يقلّلان من تكسر الأظافر وتشققها .

انقعي أظافرك في عصير البرتقال، فهو يساعد على نموها سريعاً ويقويها بفعل مضادات الأكسدة الموجود فيه.

بالإضافة إلى فائدة شرب الحليب يمكن نقع الأظافر فيه فتنمو بسرعة أكبر من المعتاد، كما أنّه يساعد على تقويتها وتغذيتها.

تعتبر الزبدة خير مرطب للأظافر فهي تحتوي على فيتامينات (أ، ب، ي، ج) التي تعطي بريق جذاب للأظافر.

يعتبر الثوم من أكثر المغذّيات التي تفيد الأظافر فهو يساعد في زيادة طولها وقوّتها كثيراً.

معجون الأسنان له دور فعّال جدّاً في تبييض الأظافر وتفتيح لونها.


 

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