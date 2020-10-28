الأنفلونزا من الأمراض الشائعة في موسم الشتاء، ويمكن أن يعزز النظام الغذائي الصحي جهاز المناعة لديك، ربما بعض حساء الدجاج والشاي الساخن هما فقط ما تحتاجه للتغلب على الفيروس عند الإصابة بالأنفلونزا، في هذا التقرير نتعرف على نظام غذائي يساعدك على التعافي عندما تصاب بالأنفلونزا، وفقاً لموقع "كلايفند كلينيك" الأمريكي.

قالت عالمة المناعة كاساندرا كالابريس، إن النظام الغذائي الصحيح يمكن أن يساعدك في الوقاية من المرض والتعافي بشكل أسرع إذا أصابتك الأنفلونزا والنظام الغذائي مهم عندما تكون مصابًا بالأنفلونزا، ولكن تناول نظام غذائي صحي يعزز جهاز المناعة لديك، حيث يمكن لنظام المناعة القوي أن يمنع المرض ويساعدك على التعافي سريعًا.

وأضافت الدكتور كالابريس: "ليس هناك شك في أن اتباع نظام غذائي صحي يحسن مناعتك ضد المرض.. ما تضعه في جسمك مهم لصحتك العامة، بما في ذلك نظام المناعة لديك."

نظرًا لأن جهاز المناعة هو دفاع جسمك ضد الغزاة مثل الأنفلونزا، فمن المفيد إطعامه جيدًا لأن جسمك يحتاج إلى أطعمة مغذية عندما تكون مريضًا.

السوائل أولاً

شرب المزيد من السوائل عندما تكون مريضًا من أفضل النصائح، حيث يحتاج جسمك إلى مزيد من الماء عندما تكون مصابًا بالأنفلونزا أو أي مرض يسبب الحمى.

قال الدكتور كالابريس: "يحتاج جسمك إلى الترطيب أكثر من أي طعام محدد عندما تقاوم مرضاً ابق رطبًا بالماء يمكنك أيضًا شرب المرقة وشاي الأعشاب. لكن لا تتناول المشروبات المحتوية على الكافيين مثل القهوة أو الصودا ".

اتبع نظامًا غذائيًا مضادًا للالتهابات

عندما يعاني الجسم من التهاب شديد، يعاني جهاز المناعة، لذا قلل الالتهاب وساعد جهاز المناعة لديك عن طريق تغيير نوع الدهون التي تتناولها.

تقليل الدهون المشبعة

تسبب الدهون المشبعة الالتهابات، لذا قلل من تناولها الآن - قبل أن تمرض، ومنها:

-السلع المخبوزة ، مثل الكعك.

-منتجات الألبان كاملة الدسم، بما في ذلك الكريمة والجبن والزبدة.

-زيت النخيل.

-اللحم الأحمر.

تجنب الدهون المتحولة

تخلص من الدهون المتحولة من نظامك الغذائي إنها ضارة بقلبك وتسبب الالتهاب تجنب الأطعمة التي تحتوي على زيوت "مهدرجة جزئيًا" يمكن لمصنعي المواد الغذائية تقديم هذا الادعاء إذا كان المنتج يحتوي على 0.5 جرام من الدهون المتحولة لكل حصة.

تخلص العديد من مصنعي المواد الغذائية من الدهون المتحولة من منتجاتهم، لكن بعض الأطعمة المعبأة والمخبوزات لا تزال تحتوي عليها ، مثل:

-البسكويت.

-المقرمشات.

-الدونتس

-السمن.

زيادة دهون أوميجا 3

تناول المزيد من دهون أوميجا 3 للحفاظ على نظام المناعة في حالة جيدة تعتبر الأسماك الدهنية مصدرًا جيدًا لهذه الدهون المضادة للالتهابات، لذا فكر في تناول:

التونة.

-سمك السالمون.

-السردين.

تحتوي بعض الأطعمة النباتية أيضًا على أوميجا 3:

-زيت الكانولا.

-بذور الشيا.

-بذور الكتان المطحونة أو زيت بذور الكتان.

-بذور اليقطين.

-عين الجمل.

حمية البحر الأبيض المتوسط

نظام غذائي واحد يبرز كمعزز للمناعة يشير النظام الغذائي المتوسطي إلى أنماط الأكل التقليدية للأشخاص الذين يعيشون بالقرب من البحر الأبيض المتوسط يعني تناول نظام غذائي متوسطي وجود الكثير من:

-فواكه وخضراوات.

-البروتينات الخالية من الدهون مثل الأسماك والدواجن.

-البقوليات.

-المكسرات والبذور.

-زيت الزيتون.

-كل الحبوب.

والحد من هذه الأطعمة أو تخطيها:

-اللحوم المصنعة مثل الصوصيص.

-لحم أحمر.

-السكر والحلويات.

-الأطعمة المصنعة والمقلية والسريعة.

-الخبز والحبوب البيضاء أو المكررة.

قد يبدو من الصعب إجراء تغييرات كبيرة على نظامك الغذائي ، لكن ليس عليك إصلاح كل شيء على الفور. ابدأ في إجراء تغييرات في نظامك الغذائي تدريجيًا.

قم بالتبديل إلى الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة وتناول الفاكهة للتحلية.

يمكنك استبدال اللحوم الحمراء والمعالجة بالأسماك والدجاج الخالي من الدهون وبدلا من الحليب كامل الدسم، جرب الحليب الخالي من الدسم.