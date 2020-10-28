حبس زوجين في مصر تسببا في وفاة رضيعهما جوعًا!

قررت نيابة مركز طوخ بالقليوبية في مصر حجز كل من (ع.ح، 28 عامًا،عامل) و(ا.ن، 24 عامًا، ربة منزل) اللذان تسببا في مصرع نجلهما الطفل (أنس، 4 شهور) جوعًا بعدما تركاه بمنزل الزوجية.

وقد شهدت مدينة طوخ بمحافظة القليوبية شمال مصر واقعة بشعة بوفاة طفل رضيع تركه أبوه وأمه وحيدًا داخل منزلهما بعد خلافات بينهما حتى مات جوعًا.



تبين من التحريات والتحقيقات أنه بتاريخ 17 من شهر أكتوبر الجاري حدث خلاف بين الرجل وزوجته، التي قامت على إثرها بالخروج من المنزل وبرفقتها نجلها الطفل الأكبر بحجة إحضار بعض المشتريات إلا أنها توجهت لمنزل أهلها بعد مشاجرة مع زوجها وأن الزوج هو الآخر ترك الطفل وحيدًا بالمنزل وذهب لعمله لمدة 4 أيام حتى مات الطفل جوعًا.