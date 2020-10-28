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الاحتلال يهدم 3 مساكن في بادية القدس

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 08:34

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

القدس المحتلة - الرأي

هدمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الأربعاء، مسكنين في أراضي برية السواحرة وثالث في تجمع "واد أبو هندي" البدوي بالأراضي التابعة لبلدة أبوديس جنوب شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال هدمت مسكنا تبلغ مساحته حوالي 30 مترا مربعا يعود للمواطن شاكر السرخي قرب طريق "نسيج الحياة" الرابط بين أراضي السواحرة ووقف النبي موسى، ومسكن آخر يعود للمواطن إسماعيل خليل هذالين، والذي يقع بجانب مدرسة التحدي 2 في منطقة المنطار بالبرية.

وأضافت المصادر، أن القوات هدمت مسكنا في تجمع "واد أبو هندي" البدوي، التابع لأراضي بلدة أبو ديس والمطل على مستوطنة "كيدار" الاسرائيلية تعود ملكيته للمواطن عمر سليمان الذي يقبع والده في سجون الاحتلال.

وكانت قوات الاحتلال هدمت "تجمع وادي أبو هندي" في أواخر التسعينات، ثم أعيد بناؤه، وهو يواجه على الدوام أوامر بالهدم.

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