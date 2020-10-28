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وزّعت 8 آلاف كمامة على الطلبة

تعليم شمال غزة تثمن جهود جمعية الوئام الخيرية في دعم العملية التعليمية

28 تشرين أول / أكتوبر 2020 09:53

توفير ثمانية آلاف كمامة طبية لطلبته
توفير ثمانية آلاف كمامة طبية لطلبته

غزة- الرأي

تمكنت مديرية التربية والتعليم في شمال غزة، من توفير ثمانية آلاف كمامة طبية لطلبتها في عدة مدارس للوقاية من فيروس "كورونا"، وذلك نتيجة لانفتاحها المستمر على مؤسسات المجتمع المحلي التي تقف جنباً إلى جنب مع المديرية؛ لإنجاح العملية التعليمية وخدمة أبنائنا الطلبة.

وجاء هذا الدعم الكريم من جمعية الوئام الخيرية، حيث استفاد منه في هذه المرحلة، طلبة الصفوف من (7-11) في خمسة مدارس وهي: أم الفحم الثانوية للبنات، وجبل المكبر الثانوية للبنين، وأبو جعفر الأساسية للبنات، وسخنين الأساسية للبنين، والأمير نايف الأساسية للبنات، والمنامة الأساسية للبنين.

واستأنفت وزارة التربية والتعليم الإثنين الماضي المرحلة الثانية من العودة الآمنة للمدارس للصفوف من (7-11)، وذلك بعد نجاح المرحلة الأولى التي تمثلت في عودة طلبة الثانوية العامة في العاشر من أكتوبر الجاري عقب توقف الدراسة الطارئ في آب الماضي نتيجة جائحة "كورونا".

وثمّن مدير الدائرة الإدارية أ. جواد صالحة هذه اللفتة الكريمة من الجمعية التي تنمّ عن وعي حقيقي بدورها تجاه المجتمع وفي مقدمته الطلبة الذين يشكلون أحد أعمدته وبناة مستقبله.

وتوجّه أ. صالحة بجزيل الشكر لإدارة جمعية الوئام الخيرية؛ لدورها في خدمة العملية التعليمية، والمساهمة الفعالة في العديد من المشاريع والبرامج التطويرية لمكونات المنظومة التعليمية التي تشرف عليها مديرية الشمال.

وأوضح أ. صالحة أن هذا المشروع يأتي في سياق الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية الشمال لخدمة الطلبة وإنجاح العملية التعليمية لا سيما في ظل جائحة "كورونا" والتحديات الكبيرة التي باتت تفرضها على مستقبل وواقع العملية التربوية.

وكانت المديرية في وقت سابق، قد تمكنت من توزيع نحو 6800 طرد صحي (علبة كمامات وعبوة تعقيم) على الطلبة والعاملين بمدارس الثانوية العامة، وذلك بدعم كريم من مؤسسة الإعانة الإسلامية - فرنسا، وتنفيذ جمعية تطوير بيت لاهيا.

توفير ثمانية آلاف كمامة طبية لطلبته توفير ثمانية آلاف كمامة طبية لطلبته
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